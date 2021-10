Cambió el Málaga por Netflix... Y ahora disfruta en el Oviedo.

El Málaga CF se enfrenta este domingo al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Un encuentro en el que los blanquiazules buscarán su primer triunfo a domicilio de la temporada y en el que se verán las caras con un viejo conocido. Se trata de Borja Bastón, quien firmara con el Málaga como uno de los fichajes estrella de la 17/18 y acabara a la deriva, descendiendo a Segunda con los costasoleños. Un varapalo del que aún no se han repuesto en Martiricos.

En 22 partidos que jugó como blanquiazul, dos goles y un nulo protagonismo. Nada que ver con su actual papel como futbolista del Oviedo, con el que ha metido cinco goles en once partidos hasta la fecha.

De ahí que no sean de extrañar sus palabras durante una entrevista con Diario Sur, asegurando que cambió al Málaga por Netflix: "En mi año en Málaga vi más series de Netflix que en toda mi vida, estaba asqueado". Una afirmación bastante dura que Borja Bastón ha explicado durante su intervención en Deportes Cope Málaga, donde prefiere quedarse con lo bueno: "Parece que pasó más tiempo de que estuve en Málaga. Fue un año desafortunado por todas partes. Se mira con pena ese año, con lástima por lo que pasó. Desde el principio las cosas no se hicieron bien, hubo bastantes problemas a nivel interno, no se fichó... Málaga es una ciudad espectacular, la afición de 10, siempre con gente pese a que las cosas iban muy mal. Iba con muchísima ilusión y todo se torció. Cuesta asimilarlo".

"Intentas aislarte, pero se hicieron promesas de que iba a venir gente, no se cumplieron promesas de gente que iba a venir y no vinieron... Cuando se desciende hay que hacer muchas cosas mal y se hicieron", apostilló Bastón, quien no se fía del Málaga CF de José Alberto y su dudoso papel como visitante este curso: "Tiene un equipo muy bien hecho, muy sólido, es difícil hacerle peligro. Tiene juventud, están frescos en la presión, se notan las piernas y es uno de los equipos más complicados de la categoría", piropeaba Bastón al actual Málaga.

Sobre el objetivo de ambos equipos, Málaga y Oviedo, Borja Bastón lo tiene claro: "Todos los equipos queremos estar en play off. Málaga y Oviedo son históricos, tienen una gran masa social y sería bueno para Primera equipos así. Tuvimos suerte de que el primer partido sin restricciones fue el derbi con el Sporting y el campo se llenó, fue espectacular. Esperemos seguir así. He tenido la fortuna o mala fortuna, depende de cómo se mire, de estar en varios sitios. Pero te gusta estar más asentado. Tengo este año y otro más y, en función, otro más posible".