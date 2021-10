José Alberto López: el Oviedo, el posible once del Málaga, la presión por ganar fuera...

José Alberto López, técnico del Málaga CF, ha atendido a los medios de comunicación este viernes, durante la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Real Oviedo, de Segunda división. Un encuentro en el que el conjunto blanquiazul buscará su primer triunfo lejos de La Rosaleda, y para ello José Alberto se ha aferrado a la dinámica positiva de los suyos.

"El Oviedo tan sólo perdió un partido en el Tartiere y dos en total en las 12 jornadas disputadas. Es un equipo muy competitivo, está siempre vivo, ve puerta, recibe pocos goles. Va a ser un partido con mucho duelo, ellos juegan con un 4-4-2, que transita muy bien, que tiene una calidad muy importante, sus delanteros han metido cinco y cuatro goles, ven portería. Nos va a exigir estar muy bien en las dos áreas para sacar el partido", explicaó José Alberto, quien no quiso dar pistas sobre el once.

Las claves de José Alberto López y el Oviedo-Málaga

"¿Rotaciones? Pienso en el partido del domingo. Fuera de casa, no hemos ganado y lo hemos merecido en los encuentros anteriores. Es muy exigente, por la dificultad del partido, por el rival. En una temporada tan larga hay que aprovechar las dinámicas y ahora estamos muy bien. Vamos a los tres puntos. No hay presión añadida por ganar fuera. Lo hemos merecido antes. También hay que poner en contexto los rivales lejos de Málaga que hemos tenido, que son os primeros clasificados: Almería, Sporting, Valladolid, Huesca... Es difícil conseguir puntos fuera como es difícil sacar puntos de La Rosaleda. Hemos dado pasos fuera de casa, somos sólidos, con rigor, cometemos menos errores, jugamos 95 o 100 minutos metidos. Somos muy solidarios y competitivos, no concedemos nada y tenemos que ser más efectivos. Hacemos un gol cada 15 remates, tenemos que marcar más. No pongo el foco en los delanteros, es cosa de todos, como tampoco la portería a cero es sólo mérito de la defensa. Hay que tener la pausa en los metros finales", apostilló.

La victoria como visitante sigue sin llegar: "Hay que quedarse con que las temporadas son largas. Somos un equipo en crecimiento. Hay que quedarse con la progresión. Tenemos un partido para seguir compitiendo y creciendo, para dar un paso más y que no me preguntéis más por si ganamos fuera (risas). Las sensaciones son mejores que los resultados, pero es verdad que debemos ganar".

El Oviedo: "No sé el clima allí, si hay más presión o no. Sí sé que tienen 16 puntos ellos y 17 nosotros. Al final, aunque las sensaciones pueden ser unas u otras, estamos en la jornada 12 y esto es muy largo. Son partidos de una dificultad tremenda. Las previsiones son que estará lloviendo, con un campo muy húmedo, que se embarra rápido, que nos vamos a tener que adaptar a eso. Tenemos que competir y dar nuestro mejor nivel".

Su vuelta a Asturias: "Es especial volver a la tierra, empecé a entrenar en el Astur, cuyo estadio comparte aparcamiento con el Tartiere. Me vuelven a la memoria los inicios de este club, empecé allí al lado".