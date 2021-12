El otro debate en la portería al que está muy pendiente Cordón.

"No hay debate", dijo José Alberto López en relación a la portería del Málaga CF durante la previa del partido contra el Leganés, último de la primera vuelta para los blanquiazules en Segunda división. Y la verdad es que sí que lo hay, pues el Málaga CF volvió a perder (0-2), sumando así su segunda derrota consecutiva en La Rosaleda y acumulando cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria en Liga, a lo que hay que sumar, también, la eliminación en Copa.

Claro que hay debate. Y no uno, sino dos. En la portería, pues aunque Dani Martín es titularísimo ante los ojos de José Alberto López desde que se hiciera con la portería malaguista en la quinta jornada de Liga. Desde entonces, 17 participaciones en las que ha encajado 24 goles y en las que tan sólo ha dejado cinco veces la portería a cero. Tantas sombras como aciertos y una extraña sensación de que es más titular por decreto que por su rendimiento bajo palos. Eso, al menos, es lo que considera un amplio sector de la afición, que ve que el asturiano, cedido por el Betis hasta final de temporada, no se a caracterizado hasta la fecha por ser un portero que gane partidos, que dé puntos. De ahí el debate, y la posibilidad de que Dani Barrio pueda disputarle el arco de tú a tú, en igualdad de condiciones.

"Esto es un deporte de acierto y de error. El error hay que aceptarlo como parte del juego. Tenemos dos porteros más los del filial y tenemos que elegir a uno. Elegimos al que creemos que nos dará mejor rendimiento. El día a día de los dos es excelente, estamos contentos con la portería, mi labor es elegir a uno", llegó a decir José Alberto semanas atrás, durante una entrevista, cuando fues cuestionado por el debate bajo palos.

Y lo cierto es que Dani Martín cuenta con el beneplácito del técnico del Málaga CF. Al menos mientras siga siéndolo José Alberto, pues su futuro también está en un continuo debate. No tanto por la dirección deportiva del conjunto costasoleño, que por ahora sigue confiando en él. Y es que la delicada situación económica de la entidad también empuja a ello. No es aconsejable tomar decisiones apresurados en lo referente a despidos y mientras que el devenir deportivo del club no sea insostenible, José Alberto seguirá al frente del banquillo del Málaga CF.

Para ello, lógicamente, deben respaldarlo los resultados. Y por el momento no lo hacen. El mercado de enero y el inicio de la segunda vuelta tendrán mucho que ver en ello. Y de salir José Alberto López... Habría cambios en el once, como casi siempre que hay un técnico nuevo. Y eso, en la portería, podría resultar definitorio para un Dani Martín que está en boca de todos.

El Betis, lógicamente, tampoco está ajeno a ello. Cedido sin opción de compra hasta final de temporada, el plan inicial es que cogiera continuidad y demostrara que podía volver más hecho a defender la portería de Heliópolis. Minutos está cogiendo, pero más hecho... Hay dudas; tantas o más que cuando se fue. Y revalorizarse tampoco lo está haciendo. Recuperar el desombolso hecho en su día (unos cuatro millones de euros) se antoja complicado y en Málaga CF tampoco es que estén especialmente contentos con su papel, más allá del técnico. Otro gallo cantaría si el equipo acaba ascendiendo, pero hoy día eso no está sencillo. Es decir, se trata de una situación un tanto extraña.

Un debate que sigue de cerca el Betis, que también tiene el suyo propio bajo palos. Cuando todo apuntaba que éste sería el último de Claudio Bravo en el Benito Villamarín, las partes estudian una renovación que va de la mano de la ampliación de su compatriota Manuel Pellegrini, ya renovado en el banquillo hasta 2025. Bravo, por su parte, solicita dos temporadas, mientras que los verdiblancos le ofrecen una.

En cualquiera de los escenarios, eso complicaría aún más la vuelta de un Dani Martín que tendría, también, como principal competidor a Rui Silva. Tras meses de rotaciones en la portería del Betis, una lesión de Bravo parecen haber asentado al portugués bajo palos. Ahora, la portería del Betis parece más suya que nunca. Está difícil, y el joven Dani Martín en tierra de nadie... El otro debate en la portería al que no le quita ojo el Betis.