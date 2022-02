Natxo González: "El Almería es el que más me gusta. Si ganamos, sería la leche"

A falta de horas para el tercer encuentro de Natxo González como técnico blanquiazul, pasó por la habitual rueda de prensa previa al partido frente al segundo clasificado de LaLiga SmartBank, la UD Almería. Sin dar pistas sobre qué once alineará mañana, analizó al contrario, además de a su propio equipo después de dos semanas al frente del banquillo. "El Almería es uno de los equipos más poderosos, es el que más me gusta por la idea que tiene. Tienen muy automatizado el juego de ataque", declaraba en su primera intervención.

Consciente de que será un encuentro más que complicado, espera seguir la línea de mejora que está llevando su equipo. Ordenados y compactos en defensa, es en esta parcela por donde pasan las opciones de sumar: "Hubo cosas que me gustaron el otro día con un bloque más junto y compacto atrás. La idea a nivel defensivo era frenar todos los goles encajados que estábamos recibiendo y seguir consolidando esa faceta". Escueto y directo en sus respuestas admitió que también se aferra en parte al factor suerte. "Es un poco qué hacemos para tener opciones de ganar", decía el dirigente blanquiazul.

Un técnico que se estrenará en La Rosaleda y ante su nueva afición. Una grada a la que pidió su ayuda para ser más fuertes unidos: "Somos los que tenemos que dar motivos al hincha para que te ayude, pero también el hincha es consciente de que necesitamos de su ayuda porque así somos más fuertes". "Hay que ser positivo y optimista. Tenemos que trabajar como esta semana para tratar de hacer daño al Almería, estamos en nuestro estadio e intentaremos seguir el camino que hemos empezado, eso sí, mejorando ciertos detalles", continuaba el vitoriano.

No se esperan muchos cambios en el once titular respecto al último encuentro frente al Zaragoza. Con la confirmada lesión de Juande y con la duda hasta última hora de Hicham, todo indica que no se alterará en demasía la convocatoria y alineación: "Más o menos ya sabemos los lesionados. Juande no llega, es buena su evolución, aunque no llegará. Por su parte, Hicham tuvo molestia. Mañana tenemos una pequeña sesión por la mañana y decidiremos según cómo esté".

Con tiempo para analizar mejor las virtudes y defectos de sus jugadores, la mejoría del equipo pasa, por ende, gracias al mayor trato con cada uno de los protagonistas sobre el terreno de juego. "Conozco mucho más a nivel individual a los jugadores y sé quién me puede dar unas cosas y quién otras. A partir de ahí podré tomar decisiones más correctas. Por lo demás estoy satisfecho de estar donde estoy y con la gente que me rodea porque nos han recibido muy bien", decía feliz en la previa al derbi andaluz.

Por último, Natxo González espera un partido donde su equipo alterne la posesión con vertiginosidad en ataque. Momento habrá para todo a lo largo de los 90 minutos de juego: "Habrá momentos del partido donde tengamos más posesión, aunque es un rival que recupera mucho en campo contrario. También lo habrá para transiciones rápidas. Hay que estar preparados para las dos versiones".