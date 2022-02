El posible once del Málaga CF frente al Almería

El posible once del Málaga CF frente al Almería

Primer partido de Natxo González ante su nueva afición. Los dos anteriores fueron a domicilio (Anduva y Zaragoza) con derrota y empate, respectivamente. Esta vez visita La Rosaleda el 'todopoderoso' y respetado Almería. Un duelo de nivel para estrenarse en La Rosaleda. Un estadio en el que, precisamente, el conjunto blanquiazul lleva cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Una racha negativa que querrán frenar cuanto antes.

Pero ante el peor rival posible. Bien es cierto que el Almería no llega en su mejor momento pese a la última victoria de los indálicos frente al Ibiza, aunque se le da bastante bien La Rosaleda en las últimas temporadas; Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo los rojiblancos le endosaron un 0-3 contundente a los malacitanos.

Para dicho encuentro, Natxo González no podrá contar con su mejor defensor, Juande Rivas, que continúa resintiéndose de sus molestias. Tampoco con Hicham, que reapareció el miércoles con el grupo, pero no llegará en plenas condiciones para competir al más máximo nivel. Por lo demás, pocas novedades se esperan en el once titular del Málaga CF.

Quizás en el puesto del centro del campo. Quién acompañará a Escassi es la gran pregunta mas el paleño es indiscutible para el dirigente vasco. Duda también en los extremos, con los que ha ido rotando en los dos encuentros que ha dirigido hasta el momento. Por último, la incógnita del '9'.

Es la posición más necesitada (junto con la del central) de la plantilla blanquiazul. La falta de gol es uno de los déficits que más está notando en cuanto a resultados se refiere el cuadro boquerón. Parece que Roberto partirá desde el inicio, aunque la palabra y solución la tiene, únicamente, Natxo González.

Este es el posible once titular del Málaga CF contra el Almería en el derbi andaluz: