Natxo y el balance del Málaga: "Ahora somos más fiables"

El técnico vitoriano valoró el siguiente encuentro del Málaga y las posibles incorporaciones respecto a jornadas anteriores

Ha mejorado el equipo desde la llegada de Natxo González. Más contundente en defensa y con más criterio con balón. No obstante, todavía no ha servido para conseguir la victoria. Un triunfo que despejaría todo el nerviosismo entorno a los puestos de descenso. Para el Málaga esta jornada es clave. Alejarse de la zona ardiente de la clasificación pasa por ganar al Amorebieta en Lezama. Un equipo que también se está jugando la permanencia con el conjunto blanquiazul. Con tintes de final, Natxo valoró la importancia del duelo, la mejoría del equipo vistas frente al Cartagena y las posibles recuperaciones de Juande o Paulino para el próximo domingo.

Comenzó reflexionando sobre los puntos donde evoluciona el equipo. Por ejemplo, la defensa, aparentemente más resolutiva que en fechas anteriores: "Nuestra ocupación es ganar. Y qué hay que hacer para ganar. Creo que hay que seguir consolidando ciertas cosas. Somos un equipo que defensivamente ahora somos fiables. Seguimos encajando, pero ahora nos tiran menos, nos penaliza es verdad lo poco que nos tiran". Pasó, sin ir más lejos, en La Rosaleda contra el Cartagena, donde con solo un disparo, el último de Okazaki de chilena, el rival consiguió rescatar un punto.

Es precisamente lo que quiere evitar el Málaga CF en el próximo duelo. Con aroma a final, sobre todo para un Amorebieta que necesita ganar para reducir diferencia con los boquerones, los boquerones viajarán a Lezama con la tarea de enmendar la cara mostrada a domicilio durante toda la temporada. "Si estamos mirando la clasificación no es bueno. Todo son especulaciones. Quiero que el partido siguiente sea el más importante y que sea como si fuera el último. No me desgasto en otra cosa", decía el técnico vitoriano sobre la importancia del siguiente compromiso liguero.

Una de las novedades instauradas por el técnico es la figura del psicólogo deportivo para intentar desbloquear a algunos jugadores. Una herramienta que podría mejorar el rendimiento global del equipo: "Cuando acaba el partido del Cartagena, estamos rotos porque sufrimos demasiado castigo para el partido que hicimos y esto se va acumulando. Al día siguiente todos estamos con mala cara y ya está. Lo que uno tiene que transmitir es que es normal que eso ocurra. Pero hay un día de descanso y cuando vuelves a entrenar tienes que venir limpio, ilusionado con el siguiente reto. Y ya está. Esto es lo que uno transmite, lo que intentas que entienda el jugador. Y creo que la prueba va a ser el domingo nuevamente. Otra batalla y a ver la respuesta. En cuanto a lo psicológico, la semana pasada se hizo algún encuentro con los jugadores para trabajar diferentes aspectos y es una herramienta que tenemos ahí para apoyarnos en ella porque es importante el aspecto emocional y nos puede ayudar".

En el guion previo al encuentro, con dos equipos obligados a ganar, prima ver quién recogerá la responsabilidad de dominar con balón. El vitoriano, fiel a su estilo, prefiere ser el poseedor del esférico: "Prefiero que nos la entreguen pero no sé yo, creo que va a salir a 150 pulsaciones, un equipo muy intenso, que nos apretará arriba y no nos dejará jugar. No creo que sea ese tipo de partido. Ojalá, pero no creo que nos permitan estar tranquilos y tener la posesión. Lo dudo. No es el guion de partido que tengo en mi cabeza".

Posibles incorporaciones para el encuentro contra el Amorebieta

Para la mencionada cita, Natxo González espera contar con dos jugadores imprescindibles en los esquemas del dirigente. Juande y Paulino son los dos hombres que podrían volver a la convocatoria respecto a la última jornada. Dotar de más competencia en el puesto y oportunidades para elegir, el central cordobés sería la principal novedad después de varios partidos alejado del terreno de juego: "Juande va bien, ahora mismo es todo favorable. Hizo toda la sesión hoy. Esperaremos a la sesión de mañana, pero hay buenas sensaciones".