"Galarreta no culpa a Víctor Ruiz por su lesión", pero García Plaza no oculta su enfado: "Si eso le pasa a Fekir..."

El entrenador del RCD Mallorca lamenta la grave lesión de su jugador, recalca que la entrada del central del Betis "era de roja" y carga contra el VAR

El RCD Mallorca anunció el lunes el gravísimo alcance de la lesión que Iñigo Ruiz de Galarreta sufrió en el partido contra el Real Betis y que, según el parte médico, le obligará a pasar por el quirófano por "una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda" y a perderse lo que resta de temporada.

El jugador del conjunto bermellón abandonó el campo en camilla con claros gestos de dolor tras recibir una dura entrada por detrás y con las dos piernas por delante de Víctor Ruiz, que vio la tarjeta amarilla para indignación del RCD Mallorca, que clama contra la decisión del colegiado César Soto Grado y, especialmente, contra el VAR, como explicó la pasada madrugada el entrenador del cuadro balear, un Luis García Plaza que no ocultó su enfado.

"Él mismo se da cuenta de que está roto, enseguida nos dimos cuenta de que era grave", relató García Plaza en una entrevista con Juanma Castaño en 'El Partidazo' de la Cadena Cope. "El doctor lo vio y me dijo: 'No puede aguantar, tiene roto el cruzado'", lamentó el preparador, que se quejó de que el jugador del Betis sólo viese amarilla.

"La entrada me parece de roja, es lo que siento y lo que veo. No creo que fuese una entrada normal. Me sorprende más por el VAR que por el árbitro", espetó el entrenador del RCD Mallorca, molesto también con la escasa repercusión de una acción que considera que habría sido mucho más criticada si el lesionado fuese un jugador importante del Betis: "Si esa entrada se la hacen a Fekir, ya no te hablo de Real Madrid y FC Barcelona, se revoluciona todo".



"'Gala' no ha nombrado a Víctor Ruiz. Es tan buena gente que asume lo que le ha pasado y ya está. Es un chico excepcional, en todos los sitios les quieren muchísimo. Es de los que merece la pena conocer", añadió García Plaza, resaltando que el centrocampista no culpa de su lesión al central del Betis, en lo que considera un lance que sucede en el fútbol. El preparador mallorquinista dejó claro que no se trata de rencor, sino de no comprender por qué castigo no fue más severo.

El Mallorca, como lamentó su entrenador, pierde a un futbolista determinante en el centro del campo. Es la tercera lesión de gravedad en la carrera deportiva de Ruiz de Galarreta, de 28 años. En 2012 y 2013, jugando con el Athletic B y el CD Mirandés, ya tuvo que pasar muchos meses de baja tras romperse los ligamentos de la rodilla derecha y la izquierda, respectivamente. Ahora, el centrocampista vasco afronta una baja de al menos siete u ocho meses. El Betis le envió un mensaje de ánimo en redes sociales deseándole una pronta recuperación.