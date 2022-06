El deseado Sergio Asenjo baraja sus cartas: Real Valladolid, RCD Mallorca o RCD Espanyol

Después de acabar contrato con el Villarreal, a Sergio Asenjo no le faltan ofertas para seguir en LaLiga.

Después de acabar contrato con el Villarreal, al portero no le faltan ofertas para seguir en LaLiga

Después de finalizar su etapa en el Villarreal CF, Sergio Asenjo atraviesa un momento de reflexión antes de decidir en qué equipo jugará la temporada que viene. El de Palencia, lastrado siempre por las lesiones cuando era uno de los mejores de su demarcación en España, no hay que olvidar que ha sido internacional, siente que a sus 32 años de edad aún está para competir al máximo nivel y conjuntos no le faltan, pues son unos pocos los que están llamado a su puerta, siendo uno de ellos un viejo conocido para él como es el Real Valladolid, quien con su vuelta a LaLiga busca un portero de garantías y experimentado que le tenga la meta a buen recaudo. A pesar de ello, no es el único club español y de Primera división que está interesado en hacerse con sus servicios, puesto que el RCD Mallorca y el RCD Espanyol también han sondeando al arquero, llevando ventaja frente al Pucela en la carrera por su fichaje. Un Real Valladolid que estaría encantado de recuperar a uno de los hijos pródigos para su renovado e incipiente proyecto en lo más alto del balompié nacional.

Así, según informa el compañero Luis Miguel de Pablos en el Norte de Castilla, Sergio Asenjo está a la espera de que el Real Valladolid le haga llegar una segunda propuesta que supere las condiciones de la primera que no aceptó en su momento. El arquero castellanoleonés tiene como prioridad el volver a casa, pero espera un gesto del club blanquivioleta para comprometerse de forma definitiva.

A pesar de ello, no lo tiene fácil el Real Valladolid, puesto que también quieren fichar a Sergio Asenjo el RCD Mallorca y el RCD Espanyol, los cuales le pueden ofrecer ya una estabilidad en Primera división además de la titularidad, en principio, ya que ambos están en plena reconstrucción de sus arcos.

De hecho, el RCD Mallorca ha dejado marchar a Manolo Reina, que ha firmado con el Málaga CF, y de Sergio Rico, que tras su cesión regresa al Paris Saint-Germain. Por otro lado, el RCD Espanyol no ha prolongado el contrato de Diego López, hasta ahora titular indiscutible, por lo que la meta perica se ha quedado huérfana. No sólo llama la atención la posibilidad de jugar y vivir en Barcelona, sino que también la puesta por Diego Martínez hace que muchos futbolistas vean con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta blanquiazul de la escuadra de Cataluña.