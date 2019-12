Arrasate: "El Sevilla es el equipo más completo de LaLiga"

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha tildado a su próximo rival, el Sevilla, como "el equipo más completo de liga", del que destaca su potencial físico "con jugadores portentosos".

Sobre la no convocatoria de Sergio Herrera ante el Sevilla, Arrasate ha comentado en rueda de prensa que el portero "está mejor", y ha añadido que "durante la semana ha tenido molestias, por lo que entendemos que no es cuestión de correr riesgos", al igual que Aridane, de quien ha dicho que "no ve al 100 % para competir en un partido como el de mañana".

En la convocatoria destaca la ausencia del lateral derecho Lillo, que, por decisión técnica se ha quedado fuera ya que, según Arrasate, "los que van es porque son los que mejor están".

Sobre la posible titularidad de Jon Moncayola en el lateral derecho, Arrasate ha explicado que también cuenta con Darko, "quien ya conoce esa posición" y Unai García, quien podría echarles "una mano".

Para Arrasate, el Sevilla es "el equipo más completo de la liga, a pesar de que hay plantillas mejores, pero son los que más registros dominan además de que a nivel físico es el más poderoso de la liga con jugadores muy portentosos, por lo que es un reto para nosotros".

"No esperamos al minuto 75 para hacer los goles, a pesar de que sí lo parece, pero siempre digo a mis jugadores que hay que empezar fuertes los primeros 95 minutos", ha comentado Arrasate sobre el guion del partido.

De la baja por sanción del argentino Lucas Ocampos, Arrasate ha aceptado la importancia del jugador en el juego del Sevilla al ser "una de las sensaciones de la liga", y ha declarado que "las plantillas están para que cuando falten jugadores no se note su ausencia con la incorporación de otros".

"Cuando saltamos al campo no pensamos en quién falta, sino pensamos que podemos hacerlo con los jugadores que tenemos disponibles", ha señalado Arrasate, quien ha añadido seguro: "Mañana, más allá de las bajas, vamos a competir bien".

"La victoria frente al Espanyol fue importante, ya que era importante reaccionar después de la derrota frente al Athletic", ha comentado el entrenador sobre la última victoria en liga.

"Son rivales complicados, pero también son tres partidos muy bonitos y es un mes importante", ha comentado sobre el mes de diciembre que tiene por delante su equipo, aunque ha asegurado que deben pensar primero en el partido de mañana frente al Sevilla.

Del conjunto hispalense ha destacado la aportación que realizan jugadores como Jordán o Banega, "quienes son capaces de hacer controles orientados para superarte, a la vez que en el juego directo con De Jong, pueden hacer daño".