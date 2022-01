Problemas para Osasuna con el positivo de Sergio Herrera

Osasuna ha conocido este martes el positivo en covid-19 de Sergio Herrera, por lo que el portero burgalés no podrá estar en los dos partidos que le quedan por disputar a su equipo esta semana.

El guardameta no ha participado en la sesión de hoy tras resultar positivo en Covid-19 en las pruebas realizadas de forma previa al entrenamiento.

Herrera fue titular ante el Athletic de Bilbao en la derrota por 1-3 en la que el equipo dejó una mala imagen para comenzar el año y en la que dio inicio a una semana de tres partidos.

La baja del habitual portero titular deja la puerta abierta a Juan Pérez. El canterano rojillo asumirá la responsabilidad de ser el cerrojo de Osasuna en Liga ante el Cádiz este domingo y probablemente el jueves en Girona con motivo de la Copa del Rey.

De esta forma, a Osasuna se le acumulan los problemas de cara a una semana importante que no comenzaron con buen pie ante los leones y que podría ir a peor en caso de no pasar a los octavos en Copa o de no dejar atrás las diez jornadas que acumula sin vencer el equipo en el campeonato doméstico.