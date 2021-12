El Bergantiños quiere la revancha ante el Rayo Vallecano

A Coruña/Madrid, 14 dic (EFE).- Después del agónico pase a la segunda ronda tras vencer en los penaltis al Guijuelo, el Rayo Vallecano se mide al Bergantiños, de Segunda RFEF, con el que no quiere pasar los mismos apuros para no dar margen para la sorpresa.



En la localidad coruñesa de Carballo no olvidan aquella histórica eliminatoria que hace más de 30 años disputó su equipo, el Bergantiños, ante el Rayo Vallecano, que entonces estaba en Segunda División. Ahora, el fútbol le da al equipo de Segunda RFEF la oportunidad de revancha en As Eiroas ante todo un Primera.



Es la segunda vez que los carballeses reciben a un equipo de la máxima categoría en la Copa del Rey, pero es la primera que lo harán en su campo, ya que la anterior, ante el Sevilla hace un par de años, que acabó decantándose por la mínima (0-1) para los andaluces (con un tanto de Koundé a los 16 minutos), se disputó en el estadio de Riazor.



Entonces, As Eiroas, a pesar de los trabajos a contrarreloj, no reunía las condiciones para albergar el partido, pero ahora sí podrá recibir al Rayo Vallecano. El rival no era el que deseaban como primera opción en el Bergantiños, pero su presidente, Chano Calvo, recordó a sus futbolistas aquel episodio de la historia del club que tuvo como protagonista al Rayo.



Ocurrió en la temporada 1987/88, en la cuarta ronda de la Copa del Rey. En la ida habían perdido los carballeses 3-2; en la vuelta, ganaban 3-1 y fallaron un penalti a falta de diez minutos. El partido acabó 3-4 y la eliminatoria cayó del lado vallecano. Ahora, 34 años después, el destino les da una segunda opción, una revancha deportiva.



En Segunda RFEF, el Bergantiños es noveno con 21 puntos en quince partidos, cuatro más que la zona de descenso y dos menos que los de promoción de ascenso, tras cinco victorias, seis empates y cuatro derrotas, trece goles a favor y quince en contra.



En el campo que visitará el Rayo Vallecano, de césped artificial, ganó el Navalcarnero (0-2) el pasado fin de semana.



El entrenador del Bergantiños, José Luis Lemos, ha utilizado en la Copa al portero suplente, Brais Pereoro, y jugarán Blas y Bruunet, dos fijos en liga que no van a poder jugar el siguiente partido por sanción. Pablo Agulló, suplente el pasado fin de semana, será, probablemente, titular, y también Cano y Remeseiro.



El Bergantiños, que en la anterior eliminatoria apeó al Tudelano, de superior categoría, pretende plantarle cara al equipo de LaLiga Santander y no es descartable que recupere el sistema de cinco defensas que utilizó a principios de temporada.



Para el Rayo Vallecano el partido es importante por dos motivos. Primero para seguir vivo en la Copa del Rey y segundo para cambiar la imagen que está dando lejos de su estadio, dónde le está costando mucho ganar y sacar resultados positivos.



Al igual que ocurrió en el partido de la anterior ronda contra el Guijuelo, Andoni Iraola dará minutos a los jugadores menos habituales en Liga. De esta forma volverán a jugar el francés Luca Zidane en la portería, el centrocampista Mario Suárez, que podría hacer en el centro de la zaga, y en punta podría tener su oportunidad Randy Nteka.



El que no estará es el lateral izquierdo Kevin Rodrigues, expulsado en Guijuelo, cuya baja la ocupará Fran García o, si prefiere Iraola darle descanso, algún canterano.



Alineaciones probables:



Bergantiños: Brais Pereiro; Blas, Agulló, Brunet, Brais; Uzal, Remeseiro; Boedo, Carlos López, Cano; y Escobar.



Rayo Vallecano: Zidane; Mario Hernández, Maras, Mario Suárez, Fran García; Unai López, Comesaña; Andrés Martín, Pozo, Bebé; Nteka.



Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).



Campo: As Eiroas.



Hora: 19:00.