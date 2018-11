Solari: ´Estoy muy agradecido por esta hermosa responsabilidad´

El argentino Santiago Solari compareció por primera vez desde que el Real Madrid confirmase su continuidad en el banquillo del club hasta 2021 con un nuevo contrato para la primera plantilla, por el que dijo sentirse "muy agradecido e ilusionado".

Solari no quiso un acto en el Santiago Bernabéu para escenificar el fin del periodo de interinidad y pasar a ser a todos los efectos técnico del Real Madrid. En su primera comparecencia, corta y con mensajes directos, agradeció la confianza del presidente Florentino Pérez y la directiva. "Estoy muy agradecido e ilusionado con esta enorme y hermosa responsabilidad", aseguró. "Para mí no cambia nada con respecto a los once años que llevo en esta institución. Para todos lo importante es el compromiso con el que uno realiza su trabajo día a día, después todos estamos de paso en la vida y más en el Real Madrid y más en el cargo de entrenador", añadió.