Imanol, Don Erre que Erre, ve injusto el resultado ante el Betis: "Si haces un buen partido y superas al rival..."

El míster donostiarra lamentó igualmente la expulsión postrera de Silva en un partido en el que no pasó "nada raro"

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no estaba especialmente decepcionado tras tropezar en casa contra el Real Betis, consideró que su equipo mereció el triunfo, pero valoró un empate (0-0) que le permite seguir en la lucha por Europa.

"Hemos tenido opciones pero no hemos marcado", se lamentó Alguacil tras un encuentro que era "muy bueno para haberse llevado tres puntos que nos habrían permitido ponernos por delante de ellos".

Alguacil reconoció que no marcar está penalizando mucho a su plantilla porque "si haces un buen partido y superas al rival debe de reflejarse en el marcador pero nos ha faltado el gol".

"Hicimos una gtran primera mitad en la que perdonamos una vez más pero si no aciertas cara al gol, al menos no hay que encajar. Luego se igualó en la segunda mitad pero por ocasiones y juego merecimos ganar ya que hicimos un partidazo ante un gran rival que está en su mejor momento", declaró el preparador txuri urdin.

Aseguró no estar preocupado por esa ausencia de goles, aseguró que "no se puede pedir más a los jugadores aparte de generar y es mejor quedarse con todo lo bueno que ha hecho mi equipo ofensiva y defensivamente".

El preparador de Orio, por otra parte, estaba perplejo por la expulsión de David Silva, se mostró "fastidiado" porque "en un partido en el que no pasa nada raro, en el que se juega limpio, David se lleva una tarjeta roja cuando seguro que no dijo nada grave para ser expulsado" y lamentó no poder contar con el genio canario ante el Barcelona el jueves próximo.

Alguacil, a modo de resumen, se mostró muy orgulloso de haber alcanzado "55 puntos que son mucho puntos, después de hacer un partido increíble", concluyó.