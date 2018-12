Nacho pide que haya "unanimidad de criterios" sobre el vídeo arbitraje

El jugador madrileño del Real Valladolid Nacho Fernández aseguró en rueda de prensa que tiene que haber "unanimidad de criterios" sobre el vídeo arbitraje (VAR), y que si predomina siempre la opinión del arbitro de campo se vuelve "al fútbol sin VAR".



El jugador fue interpelado este martes por el VAR y el hecho de que el colegiado del partido ante el Atlético, Undiano Mallenco, "ni siquiera" se apoyase en las imágenes para determinar si el centro del lateral que golpeó en el brazo de Arias pudiera ser considerado como penalti.



"Yo lo vi claro, está claro que da rabia no ya que no lo pitase, sino que ni siquiera fuera a verlo pero no podemos hacer nada", manifestó ante los periodistas.



"Yo estoy a favor del progreso y de los avances tecnológicos en el fútbol, pero tiene que haber una unificación de criterios y que todas estas herramientas se aprovechen", subrayó.



Nacho restó importancia a la inesperada situación en la tabla clasificatoria del Athletic Club, próximo rival (decimoctavo) y avisó de sus peligros, una vez ha regresado a su "clásico" estilo futbolístico bajo la batuta de Gaizka Garitano.



"Sabemos que han vuelto a su estilo y está claro que no pensaban encontrarse en esta situación y puede que les cueste un poco más, pero será un partido complicado", precisó.



A juicio de Nacho, el Athletic Club pondrá mucha intensidad y balones al área. "Tenemos que estar preparados, intentar que no nos sorprendan y, con nuestras armas, hacerles el mayor daño posible", concluyó.