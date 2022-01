Almería - Elche: Llega la Copa en el peor momento (Previa y posibles alineaciones)

La UD Almería y el Elche CF se vuelven a ver las caras un año y medio después del ascenso del conjunto franjiverde a LaLiga Santander. En este caso, será en la Copa del Rey bajo unas circunstancias excepcionales en ambos bandos que tienen otras prioridades, especialmente tras los positivos en COVID-19 de varios jugadores de ambos equipos.

El conjunto local sigue recuperándose de su primera derrota en casa en toda la temporada, un partido marcado por las numerosas bajas por COVID y otros motivos en el cuadro indálico. Rubi esta semana ha recuperado a varios efectivos que en ese día no pudieron estar disponibles y encara este encuentro únicamente con las bajas de Lazo, Puigmal y Carriço por lesión sumadas a las de Chumi y Nieto por seguir siendo positivos. Tampoco podrá contar el técnico catalán con Umar Sadiq, concentrado con su selección para preparar la Copa de África.

Tras vencer al Águilas en los penaltis y a domicilio al Amorebieta, el Almería se ha plantado en los dieciseisavos de final de Copa del Rey. A pesar de que en un primer momento el propio Rubi dejara entrever que tiraría la Copa, el entrenador rojiblanco reculó y pidió a la afición su apoyo para que acudiera al Estadio de los Juegos Mediterráneos ya que los jugadores ''lo van a dar todo para intentar pasar''. Reconoció eso sí que el once estaría condicionado por la carga de minutos que tendrán esta semana, sin dejar de pensar en el duelo por todo lo alto frente a Las Palmas.

Es por ello que el Almería podría alinear a varios talentos del filial que llevan entrenando con el primer equipo desde la reanudación de la actividad, caso de Gilbert, Rojas, Puñal, Sylla o Cuenca. Especialmente parten como favoritos los dos primeros, debido a las numerosas bajas que tiene el conjunto indálico en la parcela ofensiva. Por otro lado, Rubi recupera para este envite copero a Babic tras cumplir sanción, a Dyego Sousa después de su lesión y a Samú Costa, Makaridze, Villar, Curro y Puñal tras dar negativo.

En el otro lado estará la bestia negra del Almería, el Elche entrenando por Francisco. El que fuera técnico de la UD Almería durante una temporada y media en Primera ha sido en los últimos años el verdugo del Almería en su intento de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El entrenador almeriense se vuelve a enfrentar ante el equipo de su tierra y del que fue un ídolo tanto de jugador como de entrenador, en un duelo siempre emotivo.

Tampoco el Elche llega a este partido con la situación ideal. A pesar de haber llegado a esta eliminatoria de dieciseisavos tras vencer a Leioa y a Unionistas en partidos grises, el Elche no piensa en un futuro a medio-largo plazo en la Copa. Luchando por la salvación en LaLiga, para el equipo ilicitano la Copa del Rey no es una prioridad tal y como ha asegurado su entrenador: ''Nos tomaremos el partido como una piedra de toque para el lunes. Prefiero ganar el lunes que mañana, pero seremos competitivos''. Con un discurso muy parecido a su homólogo en Almería, Francisco no quiere tirar la Copa aunque apostará por jugar con ''gente que necesita minutos''.

El conjunto ilicitano llega a este duelo copero habiendo recuperado a Marcone, Benedetto, Raúl Guti y Lucas Boyé, que causaron baja por covid en la jornada liguera. También Francisco se muestra cauto con la recuperación de estos futbolistas que ''solo llevan un día entrenando y no compiten desde antes de vacaciones''. Eso sí, todavía sigue contando con la baja de Lucas Pérez, que sigue sin dar negativo, sumada a la ya conocida por lesión de Kiko Casilla.