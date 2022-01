Umar Sadiq: ''Aprovecharé la oportunidad... para llamar la atención''

Umar Sadiq, el delantero estrella de la UD Almería, está en boca de todos en su país natal. Aunque su equipo le echará mucho de menos, según las estadísticas, el ariete natural de Kaduna se ha encontrado en una situación donde todos los focos le apuntan a él. Eso parece no disgustarle, sino todo lo contrario.

La selección de Nigeria ha sufrido importantes bajas, especialmente la de su gran estandarte, Victor Osimhen. El delantero del Nápoles finalmente se ha caído de la convocatoria tras haber dado positivo en COVID-19 y no haber superado su aparatosa lesión en el rostro. Tampoco acudirá Emmanuel Dennis cuyo club, el Watford, ha puesto muchos para que finalmente no acuda a la llamada de su selección.

La terna para suplir al goleador del Nápoles la componen tres nombres: Umar Sadiq, Odion Ighalo y Taiwo Awoniyi. En unas declaraciones al portal owngoalnigeria, Sadiq ha asegurado que no siente presión ''porque es como un sueño cumplido desde pequeño''. Además, el delantero rojiblanco seguía confesándose: ''Me siento bendecido. No tengo presión. Somos tres delanteros en la concentración y estamos muy motivados de poder representar a nuestro país''.

El máximo goleador del Almería y máximo asistente de LaLiga Smartbank se lamentaba de que no haya podido acudir a la cita su compatriota Osimhen, pero espera que ''todo el equipo pueda dar los resultados que el país se merece''.

En unas últimas declaraciones Sadiq deja varios interrogantes en el aire: ''En el fútbol cada partido es diferente, especialmente si es representando a tu selección y tienes toda la atención sobre ti. Por ahora estaré tranquilo y en cuanto tenga la oportunidad lo aprovecharé al máximo.''

Sin duda estas palabras no pueden dejar indiferente a nadie en el entorno de la UD Almería. El nigeriano, de cuajar un gran torneo de forma individual, podría subir su cotización de forma muy importante, teniendo en cuenta que ya es el jugador con más valor de mercado de Segunda división, y hacer que más equipos se fijen en el buen rendimiento que lleva desplegando en el conjunto rojiblanco desde que llegara en agosto de 2021. No en vano, ya le han salido muchas novias al delantero indálico como el Getafe, el Sevilla o el Barcelona.

Un mayor interés de los equipos para contar con los servicios de Umar Sadiq gracias a una buena Copa de África del delantero, se traduciría para el Almería en mayores beneficios en una posible venta en el mercado de verano donde cualquier cosa puede suceder.