Varios jugadores del Almería en el once más valioso de Segunda

Varios jugadores del Almería en el once más valioso de Segunda UD Almería

La UD Almería tiene una de las plantillas más potentes que se recuerdan en la historia reciente de LaLiga Smartbank y prueba de ello es su gran cantidad de puntos a la altura de campeonato en la que nos encontramos, a pesar de la derrota cosechada este domingo frente al Cartagena.

La apuesta de la nueva propiedad encabezada por Turki Al-Sheikh ha propiciado la llegada de jugadores de la talla de Darwin Núñez o Umar Sadiq, que han terminado siendo absolutos internacionales con sus respectivas selecciones. Esta circunstancia a hecho que posteriormente el valor de mercado de estos futbolistas haya terminado subiendo y, en el caso de Darwin Núñez, ha repercutido en ventas y beneficios cuantiosos para las arcas del club almeriense.

Todo ello unido al buen rendimiento que ha conseguido obtener Rubi de sus jugadores hace que el portal especializado en fichajes Transfermarkt haya incluido a varios futbolistas de la disciplina rojiblanca dentro del once de jugadores con más valor de mercado en la categoría de plata del fútbol español.

De hecho, el Almería es quien copa mayoritariamente este particular equipo, aportando seis de los once componentes que lo forma. Como no podía ser de otra manera, es Umar Sadiq quien encabeza este equipo siendo el jugador más valioso de LaLiga Smartbank con unos 18 millones de euros de valor de mercado.

En la parcela defensiva, el Almería es quien ocupa las posiciones de los laterales de ambos perfiles por medio de Sergio Akieme y Alejandro Pozo. El lateral oriundo de Parla está teniendo la temporada con menor protagonismo desde que llegara a la disciplina rojiblanca, gracias a la competencia de Álex Centelles. Aún así, su valor de mercado se ha mantenido en los cuatro millones de euros. Comparte también esta cifra el lateral sevillano, que ha causado sensación en este primer tramo de competición.

El centro del campo también está dominado por los indálicos. Lucas Robertone, con un valor de 4 millones de euros, y Samú Costa, con un valor de 5 millones, son los que forman este doble pivote más valioso. El argentino se ha vuelto muy importante en los planes de Rubi, algo que no vimos el año pasado cuando el Almería pagó 5 millones de euros más 3 en variables por objetivos. El portugués, por su parte, ha sido indispensable desde que llegó y se ha convertido en una de las mayores promesas que tiene en su haber el Almería.

Para cerrar la presencia de los jugadores del Almería nos encontramos con Largie Ramazani por la banda izquierda. El extremo belga alcanza el valor de mercado de los tres millones de euros en esta primera campaña de verdadero protagonismo, pues bajo las órdenes de José Gomes fue condenado al ostracismo y tuvo que jugar gran parte de la temporada con el filial del Almería.

Seis jugadores del Almería para formar un once de los más valiosos de Segunda División. No es una situación que asegure con certeza un ascenso, pero con esto queda claro el músculo económico y deportivo del que hace gala la UD Almería.