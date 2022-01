El deseo de Pozo y su salida del Sevilla: ''Ojalá me pueda quedar en Almería''

A lo largo de la entrevista de Alejandro Pozo con ESTADIO Deportivo, el jugador de la UD Almería cedido por el Sevilla tuvo la oportunidad de repasar toda la actualidad del conjunto rojiblanco, marcada por la gran primera vuelta del club indálico y unas últimas semanas salpicadas por las numerosas bajas por covid y lesiones. Tampoco dejó pasar la oportunidad para hablar de su situación contractual con el Almería y con el club hispalense al que todavía pertenece.

''Creo que ya es hora de dar un paso adelante. Yo sé que las cosas en Sevilla son las que son, es muy complicado jugar ahora mismo en el primer equipo del Sevilla. Yo necesito poder sentirme en un sitio futbolista y estar varios años''. Hay que recordar que el ahora lateral derecho sevillano ha encadenado en las últimas temporadas cuatro cesiones consecutivas.

Sin embargo, en este préstamo existe una gran diferencia respecto a los anteriores: ''Este año es la primera vez que el equipo al que me voy cedido tiene la opción de compra a final de temporada. Ojalá subamos y me pueda quedar los años que tengo firmados porque me siento muy cómodo aquí y muy feliz. Al final es Andalucía, que está cerca de la familia también''.

Por tanto, el Almería se ha convertido en el primer club que realmente apuesta por el sevillano. De hecho la dirección deportiva almeriense coció a fuego lento un fichaje que se hizo el último día del mercado: ''Joao, el director deportivo del Almería, antes de que terminara la temporada pasada ya me mandó un mensaje y me dijo que me quería para para el proyecto de este año''.



Pozo estuvo esperando una oportunidad que Julen Lopetegui no le brindaría finalmente en pretemporada. El de Huévar del Aljarafe se dio cuenta pronto de que no entraba en los planes del club de Nervión: ''Yo quería esperar al Sevilla porque tenía esa ilusión de ver si me podía quedar en el primer equipo. Mientras más pasaba la pretemporada, por cosas, por circunstancias ficharon a Montiel, vas perdiendo protagonismo... Lo pasé muy mal porque al final yo soy muy joven, soy sevillista y al final estás ahí y ves que no que no te dan esa oportunidad y estás un poco apartado''.

Llegaba el último día del mercado y aún Pozo seguía en el Sevilla, sin ningún destino. El papel de Monchi, reconoce el futbolista, para que llegara a un Almería, que le seguía esperando, fue fundamental: ''Monchi me ayudó bastante a la hora de salir, porque era el último día y estaba la cosa muy jodida. Al final me decidí por Almería porque era lo que más feliz yo creo que me iba a hacer y así ha sido. Estoy muy contento aquí y yo creo que no me he equivocado para nada''.