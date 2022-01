Alejandro Pozo: ''Necesitaba volver a encontrarme con mi fútbol''

Alejandro Pozo ha atendido a ESTADIO Deportivo para hablar sobre la actualidad que rodea a la UD Almería y a su figura personal. El lateral derecho cedido por el Sevilla al club indálico se ha asentado en la titularidad desde que llegó y Rubi le ha dado toda la confianza para que el futbolista sevillano recuperara su mejor versión como futbolista.

Pozo sin duda es una de las sensaciones de la temporada en Almería. Su capacidad para jugar en múltiples posiciones del campo ha abierto un abanico de posibilidades al míster rojiblanco. No pocas son las ocasiones en las que ha finalizado el partido jugando de extremo tras desempeñarse como lateral durante el resto del encuentro. Un jugador incombustible y eléctrico, que no negocia el esfuerzo en cada momento del partido.

- Bueno Alejandro, lo primero de todo felicitarle por su gran estado de forma, ¿cómo se ve personalmente en este último tramo de temporada que llevamos?

- Bueno, muchas gracias lo primero. Yo creo que necesitaba recuperar mi fútbol, estar feliz en el campo. Llevaba dos años en los que era feliz pero llegaba el fin de semana y perdía los partidos, al final no es lo mismo que cuando uno gana. Este año está acompañando todo: los resultados y mi estado de forma. Ojalá lo pueda seguir teniendo hasta final de temporada.

- Da un poco de rabia que este buen momento suyo se vea empañado por la situación que acaban de pasar con el covid y tantas bajas. ¿Cómo ha sido vivir desde dentro todo ese panorama?

- Ha sido muy jodida. Pasaban los días y cada día salía un nuevo positivo en el equipo, tú entrenabas con él y al día siguiente había otro o algún lesionado. Al final, no sabes si mañana lo vas a tener tú. Era una situación jodida pero parece que poco a poco nos estamos recuperando. Ahora tenemos una semana para recuperar jugadores y que cojan forma. Ojalá pase pronto este bache que estamos pasando de tantas lesiones y de covid para que vuelva toda esta gente pronto a tope para volver a luchar.

- Ha habido muchas bajas y por ello, muchas caras nuevas, entre ellas varios jugadores del filial. ¿Ha habido algún jugador que le haya sorprendido de los que han tomado protagonismo estas últimas semanas?

- Carlos Gilbert, que es el que más ha jugado con nosotros. Yo lo conocía ya de las categorías inferiores de la selección. Cuando subió lo ha hecho bastante bien tanto cuando debutó contra el Cartagena como después en Copa con el Elche. Al final a los chicos del filial hay que darle las gracias porque vienen a aportar su granito de arena y ayudar, que lo hicieron bastante.

- ¿Cómo ve ahora al vestuario después de todo? En la afición hay un poco de miedo de que vuelva a pasar lo de las dos temporadas anteriores.

- Esperemos que sigamos con este ritmo que llevamos. Hemos hecho una primera vuelta espectacular. Yo creo que ni nosotros mismos nos lo esperábamos. El equipo está con las mismas ganas que en la primera vuelta, deseando de ganar en este 2022. Ojalá que sea el próximo miércoles en Lugo y no se nos escape esta buena situación que tenemos en la tabla. Es verdad que Segunda División es muy jodida y siempre se va a tener un bache malo, pero bueno, ojalá sea este el bache malo que hemos pasado y a partir del miércoles otra vez recuperemos esa racha que teníamos en la primera vuelta.

- ¿Hasta qué punto cree que la marcha de Sadiq a la Copa de África puede afectar al equipo?

- Al final es un jugador muy importante para nosotros. Sadiq es nuestra referencia, el máximo goleador del equipo y el máximo asistente. Claro que la notamos arriba, básicamente porque Sousa y Juan Villar están lesionados también. Está jugando 'Rama' y yo creo que el otro día el partido que hizo en Las Palmas fue muy bueno a pesar de no meter gol. Ahora mismo la implicación de los jugadores jugando en posiciones que quizás no han jugado nunca es espectacular por la situación que estamos pasando. Ojalá se pase ya pronto todo esto y recuperemos jugadores. Supongo que Juan Villar estará para la semana que viene. Necesitamos un nueve referencia porque el equipo nota mucho cuando jugamos con un nueve y cuando no.

- Ahora quedan muchos días para el siguiente partido, pero se avecinan fechas importantes: el partido aplazado del Lugo, el partido en casa contra el Eibar... ¿sería un golpe al campeonato vencer estos dos encuentros, especialmente el del Eibar?

- Sí, claro. Si ganamos estos dos partidos sería un golpe muy grande y estamos en enero todavía. Le metes a uno de tus rivales directos, si ganas estos dos partidos, nueve puntos. Esos nueve puntos al final se notan porque ellos tendrían que ganar cuatro partidos para alcanzarte. Ojalá lo podamos lograr porque sería muy importante tanto para nosotros como para la afición. Ojalá el miércoles consigamos los tres puntos, que primero tenemos que pensar en el partido del Lugo y ya luego vendrá el del Eibar.

- Rubi le suele utilizar de inicio de lateral, pero en los últimos minutos suele darle la libertad en ataque y parece recién entrado al campo después de haber jugado todo el partido. ¿Cómo es posible esa capacidad?

- Es una de las cualidades que tengo yo. Mientras van pasando los minutos yo me siento más cómodo físicamente. Cuando llegan los minutos finales, los rivales suelen estar más cansados y yo estoy como si acabara de empezar el partido. Ojalá no pierda esa faceta porque el míster está confiando mucho en mí en ese sentido. Llevo toda la vida de extremo y cuando me pone delante me da más libertad. Soy un jugador que al llegar fresco lo intenta todo y como al final el contrario está más cansado, se nota bastante.

- Ha dicho alguna vez que al pasar al lateral había perdido algo de nivel. Pero esta temporada lo está haciendo espectacular, siendo el máximo recuperador de la temporada. ¿Es su mejor año jugando como lateral? ¿Cuánta parte de culpa tiene Rubi?

- Tiene bastante culpa. Necesitaba volver a encontrarme con mi fútbol, sentirme de nuevo ganador y conseguir la victoria. El míster, desde que llegué aquí, me dio esa confianza de darme esa libertad. Me tiene de lateral de derecho pero tengo libertad: estoy todo el día arriba y es como si fuera un extremo más. Al final eso te lo da el entrenador y luego tú tienes que hacer el trabajo en el campo. Rubi ha sido el que me ha dado toda la libertad del mundo para mostrar mi juego otra vez. Hacía mucho que no me encontraba como estoy jugando ahora. Estoy muy contento porque lo necesitaba y también contento por ayudar al equipo y aportar mi granito de arena.