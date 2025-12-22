Almería, Castellón, Granada y Andorra, en vilo por la Copa África

El torneo que arrancó este pasado domingo en la vecina Marruecos, cuenta con la presencia de hasta cuatro jugadores de LaLiga Hypermotion como son Patrick Soko, Cipenga, Luca Zidane y Owono

Aunque el fútbol ha parado en Segunda división hasta el próximo 3 de enero, hay algunos futbolistas que no podrán irse de vacaciones ya que partieron con sus respectivas selecciones para disputar la Copa África. El torneo continental africano, que se disputa desde este pasado domingo en la vecina Marruecos, designará quién es el sucesor de la última campeona, Costa de Marfil en 2023.

El fútbol de LaLiga Hypermotion, a diferencia del de Primera, no se ha visto tan perjudicado con la convocatoria de un alto número de jugadores. En LaLiga Hypermotion son concretamente cuatro los jugadores que no estarán estos días de vacaciones y por lo tanto recuperando fuerzas de cara a la segunda mitad de la campaña en el fútbol de plata.

Los equipos que estarán pendientes de la Copa África en LaLiga Hypermotion

El Almería de Rubi, cuarto clasificado, el Castellón de Pablo Hernández, quinto, el Granada de Pacheta, metido en el descenso a Primera RFEF y el Andorra de Carles Manso, que está ahora mismo lejos del peligro, son los cuatro equipos que tienen a jugadores implicados en la Copa África que arrancó el domingo y que terminará el 18 de enero, ya de 2026.

El Almería mira a Patrick Soko y su reencuentro con el gol

El Almería vio como hace ya algunos días, el delantero Patrick Soko era llamado por Camerún a filas. El delantero, que no está contando demasiado para Rubi pero que podría ser importante en la segunda mitad de la campaña cuando el cansancio empiece a hacer mella en los habituales titulares, se enfrentará a Gabón el 24 de diciembre, Costa de Marfil (vigente campeona) el 28 y a Mozambique el 31. Lo más normal sería que Camerún supere la primera fase de grupos de la Copa África.

El Castellón, pendiente de Cipenga y el Congo

En el caso del Castellón, uno de los equipos de moda en este último mes en LaLiga Hypermotion, seguirá la Copa África para ver las andanzas del centrocampista Cipenga, que tratará de meterse en la siguiente fase con la República Democrática del Congo. El combinado nacional congoleño se medirá a Benin el 23, Senegal el 27 y cerrará la fase de grupos el día 30 ante Botsuana.

El Granada cruza los dedos con Luca Zidane

En el caso del Granada espera que no haya sustos en la Copa África, donde está su portero titular, Luca Zidane. El jugador fue una de las grandes sorpresas ya que al principio de temporada, el Granada no tenía previsto que Luca Zidane fuese convocado por Argelia. El combinado argelino se medirá a Sudan el 24 de diciembre, a Burkina Faso el 28 y Guinea Ecuatorial el 31.

El Andorra respira con Owono

El caso del Andorra es quizás el menos preocupante ya que en la Copa África tiene a Owono, guardameta que apenas ha participado con el conjunto tricolor. Owono, que está cedido por el Deportivo Alavés hasta el próximo 30 de junio, ha jugado solo cuatro partidos con el Andorra entre Liga y Copa del Rey. A pesar de ello, los de Carles Manso estarán pendientes de los encuentros de Guinea Ecuatorial, que jugará ante Burkina Faso, Sudán y Argelia los días 24, 28 y 31 de diciembre.

El 'regalo' envenenado de la Copa África

Que uno de tus jugadores sea citado para un gran acontecimiento futbolístico como puede ser la Copa África siempre es motivo de orgullo. Pero este regalo que han recibido Almería, Castellón, Granada y Andorra puede convertirse en un presente envenenado. El miedo a las lesiones siempre está latente y en según que casos, la baja de uno de estos jugadores para la segunda mitad de la temporada puede ser un palo importante. Por lo tanto a los equipos solo les queda cruzar los dedos y desear que sus jugadores regresen sanos y salvos.