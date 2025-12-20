Darwin Núñez ilusiona con un futuro regreso al Almería

El jugador uruguayo, actualmente en Al Hilal y con pasado en Liverpool y Benfica además de en el cuadro indálico, ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que confiesa su cariño por el club andaluz: "Algún día voy a volver", escribió

Vuelve, a casa vuelve, vuelve tu hogar... Seguro que más de uno haya leído estas primeras letras de este artículo entonando y recordando la mítica canción de una conocida marca de turrones en España. Esta canción ha logrado meterse en la cabeza de millones de personas, tal y como sucedió con el protagonista de un tuit que ha despertado la ilusión en la afición del Almería: Darwin Núñez. El actual jugador de Al Hilal respondió en torno a las 9 de la mañana a un aficionado que le preguntaba cuando iba a volver al conjunto indálico.

La respuesta de Darwin Núñez que ilusiona al Almería

Darwin Núñez no dudó en responder a la pregunta que le lanzaban desde Almería y lo hizo de la forma, quizás, más inesperada. "Algún día voy a volver! Almería es mi casa, le tengo mucho cariño y lo mejor que me pasó fue conocer a mi mujer quien me dio una familia hermosa!".

Así respondió Darwin Núñez a la pregunta sobre cuándo volvería al Almería y acompañó este mensaje con un corazón y con unas manos rezando. Darwin Núñez, sin que se haya llegado a hablar de un posible regreso en el corto plazo al Almería, tiene contrato con Al Hilal hasta junio de 2028.

Los millones que dejó Darwin Núñez en el Almería

Darwin Núñez, que cumplió el pasado mes de junio 26 años, salió del Almería en el verano de 2020 a cambio de los 34 millones de euros que pagó el Benfica por el jugador uruguayo. Tan solo le hizo falta una temporada en el Almería para demostrar su calidad de cara al gol ya que firmó unos espectaculares 16 goles en Segunda división y participando en 32 encuentros. También repartió 3 asistencias.

La carrera de Darwin Núñez desde que salió del Almería

Darwi Núñez siguió demostrando su olfato goleador una vez que salió del Almería. En el Benfica le costó adaptarse en su primera temporada aunque terminó con seis tantos en Liga y 10 asistencias. No fue hasta su segunda y última temporada en Portugal cuando explotó con 26 tantos en 28 partidos y cuatro asistencias. Estos buenos números le permitieron dar el salto a la Premier League para defender los colores del Liverpool a cambio de 85 millones de euros.

En Anfield no ha terminado de ser tan determinante con sus goles pero en tres campañas con los 'reds' ha marcado un total de 40 goles entre Liga, Copas y competición europea. Del Liverpool salió este pasado verano rumbo al fútbol saudita a cambio de 53 millones de euros para recalar en Al-Hilal, donde por el momento firma unos buenos cuatro goles y dos asistencias en seis partidos.

El Almería seguramente haya recogido el guante de Darwin Núñez en redes sociales y no sería descartable que su nombre aparezca en las quinielas para volver al cuadro indálico en el caso de que terminan logrando el ansiado ascenso a Primera.