River aparece como opción mientras Darwin Núñez piensa en irse de Arabia

Darwin Núñez atraviesa un momento decisivo y ya dejó en claro que quiere abandonar Arabia Saudita para reencauzar su carrera en un entorno más competitivo

El escenario del fútbol argentino vuelve a moverse con fuerza y el nombre de Darwin Núñez aparece ahora en el centro de todas las miradas. La salida de Miguel Borja dejó un vacío importante en el ataque de River Plate, y mientras el club inicia la búsqueda de un reemplazo de jerarquía, surge la inesperada posibilidad de que el delantero uruguayo esté dispuesto a abandonar su aventura en Arabia Saudita, donde su presente no es el que imaginaba.

El ciclo que se agota en Medio Oriente

Durante los últimos días de noviembre, River oficializó varias despedidas y confirmó lo que era un secreto a voces: la continuidad de Borja no estaba asegurada. En paralelo, desde el entorno de Núñez comenzaron a filtrarse señales de descontento. El atacante, que llegó a Medio Oriente atraído por un contrato millonario, atraviesa una etapa de agotamiento deportivo y siente que su carrera quedó estancada en un escenario de baja exigencia.

Según versiones publicadas en medios sudamericanos, el uruguayo ya habría manifestado su intención de buscar otro destino. Sus allegados trabajan para sacarlo de un ambiente que considera poco competitivo y que, a menos de un año del Mundial, podría perjudicar su presencia en la lista de Marcelo Bielsa.

Un talento que se diluyó tras su paso por Liverpool

La caída deportiva de Núñez se originó antes de Arabia. Su fichaje por el Liverpool generó una expectativa inmensa: en Portugal había mostrado potencia, velocidad y una definición que enamoró a Jürgen Klopp. Pero tras una primera temporada irregular, su rendimiento se vino abajo. En 47 partidos solo convirtió siete goles, una cifra muy inferior a lo esperado para un delantero destinado a dominar la Premier League. Su falta de confianza y un rendimiento inestable terminaron sellando su salida silenciosa de Anfield.

Arabia como refugio… y como frustración

El Al-Hilal apostó fuerte y pagó más de 50 millones por su incorporación. Sin embargo, el salto económico no vino acompañado de crecimiento futbolístico. Núñez nunca logró adaptarse al ritmo de la liga saudí, mucho menos a una competencia que no se asemeja al nivel de élite europeo. Su salario —superior a los 10 millones de euros anuales— hizo imposible cualquier interés real desde Sudamérica, pero su voluntad de irse cambió el panorama. El delantero entiende que no puede llegar al Mundial 2026 sin un entorno competitivo que lo exija.

El interés de River y la opción más concreta

Pese al atractivo mediático de Núñez, River trabaja en negociaciones más realistas. Marcelo Gallardo habría puesto en carpeta a Luciano Gondou, quien actualmente juega en el Zenit de Rusia. La idea sería avanzar con un pedido de préstamo, aunque el club europeo solo consideraría una venta definitiva, lo que complica la operación.

Aun así, desde Inglaterra aseguran que Núñez ve con buenos ojos un regreso al continente. River Plate aparece como una alternativa seria para recuperar su nivel, reencontrar continuidad y volver a competir bajo presión, un ambiente que siempre potenció su rendimiento.

Un futuro que exige decisiones

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Núñez necesita un escenario que lo desafíe. Su etapa en Arabia parece haber llegado al punto final. Lo único claro es que el delantero necesita un nuevo comienzo, y varios caminos —incluido el del fútbol argentino— podrían ofrecerle la oportunidad de revivir una carrera que aún tiene mucho por dar.