Rubi confía en una plantilla ''a muerte'' para ganar al Eibar

El entrenador de la UD Almería atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro entre el Almería y el Eibar, un duelo que promete ser una final adelantada por el ascenso a LaLiga Santander a pesar de que nos encontremos todavía en el mes de enero.

Un mes de enero que precisamente no se le está dando demasiado bien al Almería. Rubi habló sobre el momento complicado que está atravesando su equipo: ''Estamos en un momento que nos cuesta ganar. Una circunstancia relativamente normal porque en esta categoría siempre cuesta ganar. Estamos muy tranquilos, confiamos en nuestro trabajo. La plantilla está a muerte con revertir la situación y volver a ganar. Es cuestión de tiempo. Esperamos que sea este lunes: nos pondríamos a seis puntos de un rival directo mientras que recuperamos poco a poco a gente. La victoria nos dejaría la situación a como estaba hace un mes''.

Hay cierta preocupación en la parroquia rojiblanca, pues la situación comienza a parecer el inicio de una debacle que ya sufrió el conjunto indálico la temporada pasada. Rubi, intenta lanzar un mensaje tranquilizador: ''No tenemos un problema psicológico. A la gente le gusta volver a ganar, sabemos que estamos pasando una fase complicada de la temporada€ os aseguro que la gente está fresca. Nuestro problema están siendo las dos áreas. Habíamos sido muy fuertes en las dos y nos está costando no conceder fácil o terminar alguna de las muchas situaciones que tenemos cerca de la portería rival. Además de la entrada a los partidos, que últimamente no estamos entrando tan bien a los partidos como entrábamos antes. Todo lo demás está bien. La gente está con ganas, ilusionada. Ha venido un compañero nuevo que también genera positividad al resto de compañeros al ver que el equipo cada vez es más fuerte. Es una situación difícil, la teníamos muy bien hace un mes, pero todos sabemos lo que ha pasado''.

El mes de enero es sinónimo en el fútbol de mercado de fichajes. Tras inaugurarlo el Almería, Rubi asegura que ''hemos ido muy de la mano con el club y estamos muy contentos de que nuestro futbolista prioritario está aquí''. Sobre Eguaras ha asegurado que ''está en ritmo de competición normal y ha venido sin ningún problema físico''.

Ha querido explayarse el técnico catalán sobre su flamante fichaje: ''Es un jugador que para nadie es desconocido, porque lleva más de 20 mil minutos en Segunda. Es muy difícil de encontrar. Si nos centramos en sus virtudes, no hay muchos futbolistas que te puedan recibir y filtrar tantos pases por dentro, hacer correr a los delanteros, con tanto criterio con el balón y que asuma esa responsabilidad sin miedo. Puede ayudar mucho en esto: en que la gente de arriba reciba balones con fluidez''.

Además, ha sido categórico sobre el futuro del Almería en el mercado: ''La plantilla está cerrada. Estamos muy contentos en cómo ha rendido la plantilla en la primera vuelta. Entendemos que se han ganado la oportunidad de rematar la faena en la segunda vuelta, por mucho de que ahora estemos en un pequeño bache de resultados, y también por un tema de límite salarial''.

De vuelta a hablar sobre la crisis que está sufriendo el equipo, el de Vilasar de Mar no cree que el vestuario empiece a resquebrajarse, como en otras ocasiones, sino todo lo contrario: ''Que no hayamos ganado en los últimos tres partidos de liga no está afectando a la unión en el grupo, al revés. Nosotros sabemos que el partido de este lunes es entre dos grandes plantillas y tenemos tantas opciones de ganar como nuestro rival. A eso nos tenemos que aferrar, podemos ganarle al Eibar en casa. Solo hemos perdido un partido en casa en liga''.

Sobre la sequía goleadora y la falta de nueve, Rubi no quiere darle muchas vueltas: ''Aquí ha marcado goles todo el mundo. Seguro que somos el equipo con más jugadores con dos o más goles. Ahora cada uno tiene que aportar su granito de arena en esa faceta y que no dejemos la responsabilidad a si tenemos nueve o no''.

Tampoco han faltado las declaraciones sobre los dos goles anulados ante el Lugo por el VAR: ''Lo que nos está pasando es muy duro. No son manos voluntarias, no cambian la trayectoria de forma contundente de cara a gol. Fíjate cómo es la vida: al final marcas un gol con la mano del rival. Es lo que hay. No podemos excusarnos, hay que superar las cosas. Esto nos tiene que hacer más fuerte. El Almería volverá a la normalidad con el paso de las semanas al igual que dije que venían turbulencias''.

Sobre el Eibar, el catalogado por los expertos en la categoría como el 'Dream Team' de la Segunda división, Rubi también avisa: ''El Eibar es un equipo pensado para jugar en Primera División. Es un gran equipo. Será complicado ganarle. Hasta el minuto 95 lucha y saca puntos al final. No te voy a hablar de jugadores individuales, porque ambos tenemos dos grandes plantillas''.

El parte de bajas según el propio técnico catalán se resume en que Juan Villar llegará al partido del lunes y Lazo y Carriço, los más cercanos a su recuperación, todavía no estarán disponibles.