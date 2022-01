Rubi: ''Nos sale todo al revés''

Con las declaraciones que titula este artículo resumía Rubi las sensaciones que estaba teniendo la UD Almería en este aciago mes de enero con la cuarta derrota consecutiva liguera del conjunto rojiblanco.

Hablando sobre la mala racha y todo lo que ha supuesto un mes de enero negro, con la pérdida del liderato y toda la ventaja que tenía el Almería, Rubi ha sido claro: ''Teníamos esa ventaja tan importante en la clasificación y ha desaparecido. Hay que dejarlo atrás. Sabemos lo que ha pasado con nosotros en enero y el punto de inflexión empieza el viernes contra el Ibiza''.

Habló también de uno de los grandes males en el último tramo del mes, la facilidad de encajar gol y la fragilidad defensiva: ''Si me dijeras que no paramos de sacar balones del área te diría que se veía venir, pero no es así. Trabajamos para que haya más ocasiones y generar más gol en los partidos''.

A lo que se quiere agarrar toda la parroquia rojiblanca es a la vuelta de Sadiq Umar tras la disputa de la Copa de África. Así también lo piensa Rubi. Precisamente el técnico catalán habló de cómo vio al delantero nigeriano: ''Se ha encontrado bien, con muchas ganas y la actitud que corresponde para volver a ganar partidos. Con él espero que todo sea más fácil a partir de ahora pero el Almería ha sabido vivir con goles de otros compañeros''.

Tampoco ha tenido ningún reparo en felicitar a su rival de hoy, a pesar de que la generación de peligro de los carballones se haya reducido a las dos ocasiones de gol: "El Oviedo me ha gustado en casi todos los partidos del año, muy difícil de batir y con dos delanteros de calidad. La dinámica nuestra dice que con poco nos marcan gol. Con tres tiros nos hacen dos tantos y luego defendieron muy bien su área''.

De momento el conjunto almeriense tendrá su siguiente cita el viernes día 4 de febrero ante un equipo que llega en el mejor momento de la temporada tras el cambio de entrenador que realizó a mitad de temporada, la UD Ibiza de Paco Jémez. Una prueba de fuego para el conjunto almeriense, que podría ver cómo ese enfrentamiento ante los ibicencos se puede tornar en una auténtica final. En caso de una derrota, podrían empezar a aparecer serias dudas sobre el futuro de Rubi como entrenador del conjunto almeriense.