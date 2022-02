Portillo: ''Jamás celebraría un gol contra el Málaga; estoy muy agradecido''

Esta mañana uno de los que está llamado a ser uno de los protagonistas del próximo encuentro de la UD Almería y el Málaga, Francisco Portillo, ha hablado para los medios de comunicación oficiales del club indálico.

Sobre regresar a Málaga: ''Es un partido muy especial para mí. Soy malagueño, crecí allí. Estoy muy agradecido al al Málaga por haberme hecho futbolista. Ilusionado también porque por fin cortamos esa mala dinámica que llevábamos''.

¿Celebraría Portillo un gol ante su ex equipo?: ''Jamás celebraría un gol allí. Al final el Málaga es quien me dio la oportunidad de ser quien soy y estoy agradecido por todo por al club y a la afición por cómo me trataron. Es un partido bonito, especial y tengo ganas de disfrutarlo. La última vez que fui el Málaga prácticamente estaba descendido ya y la sensación fue un poco rara''.

Sobre el ambiente que habrá en el derbi andaluz: ''Tiene la estampa de un partido grande. En los derbis hay muy buen ambiente. Creo que al final lo que se tiene que ver es un buen espectáculo, que la gente disfrute y que gane el mejor. Ojalá que seamos nosotros porque necesitamos victorias para para seguir ahí arriba''

También ha hablado Portillo sobre el fin de la mala racha rojiblanca: ''Cuando vienes de tantos partidos seguidos en los que no consigues buenos resultados, es importante volver a ganar. Personalmente creo que hicimos más méritos para conseguir algo más. Era necesario e importante el cortar ya esa dinámica porque al final la mente también es muy importante en este deporte. Al equipo le ha venido muy bien para volver a ser el que era y ojalá que a partir de ahora despeguemos del todo y consigamos estar ahí arriba''

Reconoce Portillo que el equipo se encuentra bien a pesar del bajón: ''Cuando ganas tantas veces seguidas, te acostumbras un poco y al final pues parece que estás esperando ese momento en que llegue la derrota. Eso tiene que ser un proceso complicado. Se nos han juntado muchísimas cosas en este mes de enero. Esto es una carrera de fondo: ni antes cuando conseguimos 5 o 6 victorias seguidas habíamos ascendido ni ahora no lo hemos conseguido. Estamos en un punto muy bueno. Sí que es cierto que se nos ha reducido la ventaja, pero dependemos de nosotros mismos. Yo confío en el equipo y ojalá que todos juntos consigamos lo que todos queremos''.

Acerca de la posible vulnerabilidad que ha mostrado el Almería el pasado mes, el de El Palo no le muestra importancia: ''El Almería creo que es un club que, con lo que ha hecho en la primera vuelta, está claro que impone respeto. Si nos ven más vulnerables, mejor para nosotros. Ni nosotros nos hemos creído los mejores antes ni somos los peores ahora. Somos un gran equipo que ha hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo. Tenemos que volver a estar ahí: seguir lo que veníamos haciendo, confiando en todos los compañeros, con el respaldo de nuestra afición€ lo mejor de este equipo está por venir''.

Sobre la ausencia de Sadiq Umar, Portillo es claro: ''Es un futbolista diferencial. Su baja, por supuesto, sabíamos que iba a ser muy importante. Sadiq, por su forma de jugar, nos abre mucho hueco a los que venimos de atrás. Él acapara muchos jugadores a su alrededor. Se juntó la de Sadiq y también la de Dyego y Villar. Estuvimos casi un mes y pico sin poder contar con ellos. Todo se volvió más complicado. Lo importante es que ya están los 3 sanos y estoy seguro que nos van a ayudar muchísimo. Todo influye: los espacios que te dejaba Sadiq no los podíamos ocupar, porque él no estaba. Los que jugábamos ahí quizás no teníamos sus condiciones. Somos futbolistas de un perfil diferente''.

Ahora las dudas están en si los rivales tendrán un bajón similar: ''Por mi experiencia, estoy seguro de que los rivales aún van a perder partido. Tendrán que entrar en un bajón. No sé si le llegará al Eibar. Nosotros ahí tenemos que olvidarnos de la primera y de la segunda posición. Tenemos que pensar en el partido de Málaga e ir partido a partido, sabiendo que si hacemos las cosas bien somos un muy buen equipo. El camino a seguir es el del fin de semana pasado''.

Sobre cómo ve el desenlace de la competición, Portillo no augura un final sencillo para el Almería: ''Va a haber una igualdad tremenda hasta el final. Las cuatro o cinco últimas jornadas hay que estar bien posicionado y con una cantidad importante de puntos para para poder optar a lo que todos queremos''.

Si consiguiera el objetivo, Portillo sumaría su tercer ascenso: ''Me haría una ilusión enorme. He conseguido dos ascensos pero este sería bastante especial por la dificultad que conlleva. Al final soy más veterano, me siento un jugador con una responsabilidad importante dentro del equipo y tengo que intentar aportar mi granito de arena con mi veteranía''.