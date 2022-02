Todos contra el Almería: crece la tensión por el uso compartido del Anexo y Rubi responde a los ataques

Todos contra el Almería. Parece increíble, pero es cierto. El club insignia de la provincia de Almería está siendo objetivo de una crítica importante por parte de varios estamentos deportivos municipales y provinciales. El proyecto deportivo y económico más potente y, especialmente, prometedor tras la llegada de Turki Al-Sheikh, ve como intentan torpedear su crecimiento.

La polémica se inició a principios de esta semana. Según informaba el Diario de Almería, la directiva de la UD Almería se encontraba muy descontenta con el hecho de haber tenido que llevar al filial rojiblanco a jugar a Huércal de Almería. Es por eso por lo que incluso habían barajado construir la futura ciudad deportiva en la localidad de Roquetas de Mar, ante las trabas de los organismos municipales.

Además, tampoco gustaba nada en el seno de la entidad indálica el hecho de que atletas estuvieran entrenando alrededor del campo anexo al Estadio de los Juegos del Mediterráneo mientras hacían lo propio los pupilos de Rubi. Pues bien, esta mañana dos entidades han respondido a estas informaciones no sin antes denigrar el trabajo de los medios de comunicación.

En primer lugar, ha sido la Federación Andaluza de Atletismo mediante su delegación en Almería. Según aseguran, el anexo es ''la única ubicación que tiene el atletismo para realizar sus competiciones'', a pesar de la reciente remodelación del estadio Emilio Campra situado en la capital almeriense. Además, el organismo apoya públicamente a Antonio Orta, presidente del Patronato Municipal de Deportes, en su resistencia ante, lo que ellos consideran, un intento de ''abarcar todos los espacios deportivos y dejar a los atletas y a todos los almerienses sin una instalación más, no mirando solamente por los intereses de la UD Almería''.

Después ha llegado el comunicado de Unión Rugby Almería, club que disputa sus partidos en el Juan Rojas, una de las posibles alternativas para cuando sea imposible utilizar el campo anexo. El club presidido por Miguel Palanca ha mostrado su ''total y absoluto rechazo a las presiones'' del Almería. Incluso se comparan al nivel de la UD Almería, un coloso económico, por el hecho de ''militar en la misma categoría''. Además, también ha apoyado públicamente al PMD.

Ante esta ola de acusaciones, hoy Rubi en rueda de prensa ha tenido que salir al paso, siendo uno de los máximos afectados por esta situación: ''Tengo el máximo respeto, por supuesto, para todos los ciudadanos de Almería que puedan querer utilizar las instalaciones del Anexo, que al final son de todos. En principio nosotros entendimos que por las mañanas tenemos el uso exclusivo, pero realmente no es así sino que es compartido. Incluso hay alguna mañana que no podemos utilizar la instalación. Luego realmente me sabe mal también que el filial no pueda realizar sus partidos allí. Nosotros lo consideramos nuestro campo, es el campo de todos, pero lo consideramos nuestro''.

Eso sí, el entrenador rojiblanco es el único de todos los actores que se han pronunciado que se muestra abierto al diálogo: ''Sí que me gustaría que de cara al futuro nos pudiéramos poner de acuerdo para no afectar a los usuarios de las instalaciones pero también darle a la UD Almería una instalación de acuerdo a lo que queremos ser: un equipo de Primera División, que tenga su campo de entrenamiento con cierta privacidad, libertad de uso de horarios y también para que el filial pudiera jugar. A mí me gustaría que todos nos pusiéramos de acuerdo porque lo necesitamos y si queremos crecer, también hemos de crecer ahí. No estoy dejando al margen a las otras personas: hay que buscar soluciones y a día de hoy nosotros estamos bastante afectados porque continuamente tenemos que pisar el estadio. Eso hace que la hierba no esté como queremos. Es una situación complicada que ojalá se solucione''.