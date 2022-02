Rubi: ''Queremos que la afición tenga un viaje de vuelta alegre''

Esta mañana ha hablado en rueda de prensa con motivo de la previa del derbi andaluz del sábado a las 20:30, que enfrentará al Málaga y al Almería, el técnico rojiblanco, Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. El técnico catalán comenzaba agradeciendo a los medios de comunicación y a todo el entorno del club el enorme apoyo y todas las muestras de ánimo tras el fallecimiento de su madre.

Sobre el partido del sábado y todo lo que le rodea, como el masivo desplazamiento que preparan los aficionados indálicos, Rubi ha hablado: ''Es un partido muy importante, porque va a venir nuestra afición. Por lo tanto queremos que la afición tenga un viaje de vuelta alegre, que se haya disfrutado de un gran partido y de la máxima entrega de nuestros jugadores, esto es innegociable para este partido. Es un partido fuera de casa, un derbi, es complicado€ el Málaga es cierto que ha pasado un tramo de liga no tan bueno, pero al inicio de liga en casa era inexpugnable. Llevo días diciéndolo: ahora ganar fuera de casa cuesta mucho más que al principio y que lo que va a costar al final, porque al final posiblemente habrá equipos que ya no puedan más a nivel psicológico y podrá haber alguna concesión más. Ahora está todo el mundo en ese momento que sabe que de aquí a 6 partidos quedan diez y por lo tanto ahora la gente está al máximo de concentrada''.

Sobre el Málaga y la llegada al banquillo de Natxo González también ha tenido unas palabras: ''Está claro que al final los entrenadores necesitamos tiempo. Hablo ahora de los dos últimos partidos, solo no hablo del anterior. Se ha visto a un Málaga al que se le nota ya lo que está buscando su cuerpo técnico respecto al día del Mirandés. El Málaga ha evolucionado, para mi modo de ver, de forma muy positiva. Natxo González es un entrenador con mucha experiencia, he tenido la fortuna de enfrentarme muchas veces a él y es un entrenador que deja a los equipos muy ordenados y es difícil marcarle gol. Además el partido en casa, con su afición ahí€ va a ser difícil meterle mano al equipo rival''.

También ha sido fruto de atención la situación de Lazo, que finalmente no va a llegar al partido de esta semana: ''Lo que he hablado con el doctor y con él es que creemos que a Miranda sí que va a llegar. Ha pasado un mes y una semana de esa lesión: es una lesión de aductor, es difícil volver a recuperar las sensaciones positivas hasta que no está realmente curado al cien por cien. Le falta un poquito de nada. A nivel físico va a estar perfecto porque lo que es carrera, trabajos de intensidad€ ha hecho más que lo que estamos entrenando cada día con el grupo, pero a nivel de contacto con el balón le falta ese puntito''.

Analizó también la actuación de los suyos en la victoria frente al Ibiza, siendo autocrítico: ''Los primeros 15-20 minutos nos costó. El rival nos venía en un momento extraordinario a nivel de resultados y de juego, nos incomodó muchísimo. A medida que fueron pasando los minutos yo creo que volvimos a ver el Almería de entonces. Siempre hay detalles a corregir como la eficacia, pero es que realmente sigo pensando que necesitamos, en ese partido, demasiadas ocasiones para marcar dos goles. A nivel defensivo ya se volvió a ver un equipo que era muy difícil marcarle y generar situaciones de gol. La intensidad a mí me gustó, porque el equipo volvió a ser intenso''.

Rubi ha comentado las palabras de Escassi, el cual dijo que se tenían que 'comer' a Sadiq Umar: ''Sin lugar a dudas, estás hablando de un jugador con mucha trayectoria en la categoría y seguramente lo ha dicho en un tono deportivo. Al final ese mensaje no es para mí ni para ti, es para el colectivo arbitral, que tiene que cuidar a los futbolistas cuando haya acciones que no sean deportivas. Yo entiendo que lo ha dicho desde un punto de vista deportivo''.

No cree el de Vilasar de Mar que vaya a ser un partido fácil para ninguno de los dos equipos: ''Me cuesta concebir un partido con un final claro para ninguno de los dos equipos. Ojalá me equivoque en favor nuestro y que nosotros seamos muy contundentes en su área y podamos llegar a un final relativamente cómodo, pero se me hace difícil verlo. Es un derbi, va a haber muchísima intensidad, va a haber mucha tensión y el rival también es un muy buen equipo, con muy buenos futbolistas''.

El cambio de mentalidad de los pupilos de Rubi ha sido clave: ''Hemos entrado en esa dinámica: pensar mucho en nosotros, en sacar nuestros partidos. Al final esto va a ser una carrera, que cada vez menos, de fondo porque ya no queda tanto. Si tú vas ganando van a pasar muchas cosas de aquí a final de temporada. Todo el mundo se está jugando muchísimo y hay equipos que se han reforzado muy bien de media tabla y de abajo también. Ganar fuera nos está costando a todos muchísimo. Es fundamental sacar los de casa y esperar a dar esos zarpazos fuera de casa para conseguir acumular victorias que te hagan marcar la diferencia''.

No ha dejado escapar la ocasión Rubi de comentar ciertos comentarios provenientes de equipos rivales sobre los posibles intereses en que suba un equipo u otro: ''Son tácticas un poco antiguas de querer presionar al colectivo arbitral. Hoy en día tenemos un colectivo que está examinado cada día porque quieren subir de categoría. Lo hacen lo mejor que pueden. Además, si ha habido una situación injusta durante toda la temporada ha sido la nuestra. No ha habido ninguna más injusta que la nuestra. El único partido suspendido por COVID ha sido el nuestro. No ha habido ninguna suspensión más de COVID en todo Primera y Segunda División. Va a haber momentos de tensión de aquí a final de temporada y tenemos que intentar centrarnos en el juego, en jugar bien, en atacar bien, en defender bien€ todo lo demás son pequeñeces''.

Por último, sobre no poder estar en el banquillo en La Rosaleda: ''No me gusta que me expulsen. Quiero estar siempre al pie del cañón ahí abajo y en este caso he fallado yo porque si estoy expulsado es que algo no hice bien. Por otro lado es cierto que desde arriba algún ajuste táctico se puede ver un poco más claro. Desde arriba, para mí, se pasa peor que desde abajo. Lo digo con la experiencia del otro día, yo lo pasé peor. Abajo estás como más cerca, puedes llamar a un jugador, decirle que venga, que se acerque aquí€ el otro día hice una llamada de 45 minutos con el cuerpo técnico. Realmente es un poco más estresante''.