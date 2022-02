Rubi: ''No puedo ser más feliz de que la afición vuelva con el sabor de la victoria''

La UD Almería consigue encadenar su segunda victoria consecutiva venciendo al Málaga en La Rosaleda, aupado por su afición rojiblanca, que ha realizado el mayor desplazamiento de la historia reciente indálica. El gol de Sadiq vale para certificar los tres puntos almerienses y se los llevarán de vuelta a casa.

Rubi ha hablado en rueda de prensa, siendo en algún modo autocrítico: ''Ha sido un partido donde hemos tenido que trabajar muchísimo. Defensivamente creo que hemos sacado mejor nota que ofensivamente. En este tipo de partidos con rivales, que en casa están apoyados por su público, tienes que hacer un partido muy serio. Luego dependes de la eficacia. La victoria es justa a pesar de que al final nos han hecho sufrir bastante''.

El partido no ha sido fácil y no lo ha tenido sencillo a la hora de dominar el partido: ''Con pelota hemos estado cómodos hasta cierta altura porque ha habido momento en el que luego no hemos podido avanzar con claridad. Hemos tenido bastante balón, sobre todo en la primera parte de una forma cómoda pero lejos de portería y nos ha costado batir líneas. Hemos sufrido muy poco atrás''.

El técnico catalán bajó al vestuario para dar unas indicaciones: ''En el descanso le he dicho a los futbolistas que dieran un poquito un paso para adelante, para sacar el talento que tienen porque defensivamente estábamos serios. nos faltaba un poquito último pase un buen control al final situaciones''.

Sobre la dedicatoria del gol de Sadiq a Rubi, lo agradece: ''La dinámica de este año, en nuestro vestuario, es muy buena. El ambiente es fenomenal. El cuerpo técnico es exigente con ellos pero los futbolistas se aceptan esa exigencia y también la devuelven con muestras de cariño como esta''.

Sobre el masivo desplazamiento: ''Estoy muy agradecido respecto al público, no puedo ser más feliz de que cojan la carretera y vuelvan para Almería con el sabor de la victoria, volviendo a recuperar sensaciones de equipo que va a disputar esas dos plazas de ascenso, pues yo creo que es lo mejor que le podemos brindar a la afición pues buenas''.

También habló sobre la debilidad defensiva del Málaga en el gol: ''Es cierto que él ha hecho un desmarque al segundo palo y nadie lo ha fijado. El movimiento de Portillo y el pase de Samu ha sido excepcional para ganar la espalda a la defensa. El control de Portillo y cómo ha centrado... creo que ha sido una jugada de quilates. En el resto yo creo que le daría bastante mérito a los atacantes''.