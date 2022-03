Las importantes ausencias que tendrá el Almería frente al Girona

El conjunto rojiblanco tendrá que afrontar un partido complicado ante el conjunto catalán con las bajas de varios jugadores fundamentales para Rubi

Se avecina un final de temporada muy intenso en LaLiga Smartbank. La lucha por conseguir el ascenso directo a LaLiga Santander está que arde: Eibar y Almería están a un punto de distancia. El Valladolid, el tercer clasificado, se encuentra a cuatro puntos de los indálicos, en segunda posición, después de perder en casa ante Las Palmas.



Ahora el Almería afronta la primera de las diez finales que le quedan por delante para certificar el ansiado objetivo de la propiedad de Turki Al-Sheikh: subir a Primera División. Este domingo a las 21:00 horas recibe en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Girona. El club catalán llega en un estado de forma espléndido tras vencer por 5-1 al Ibiza.



El Girona ha sido el verdugo almeriense las últimas dos temporadas en los playoffs de ascenso a LaLiga Santander. Aunque en esta ocasión ya no está Francisco comandando a los gerundenses en el banquillo, sí que existe cierto respeto por parte de la hinchada rojiblanca al equipo que recibe en la próxima jornada del campeonato liguero.



Para este importante encuentro, Rubi no podrá contar con varios de sus jugadores titulares y que tiene un rol muy destacado en el desempeño del Almería esta temporada. El técnico catalán tendrá esta semana un importante rompecabezas para confeccionar el once que saldrá el domingo, pues ante el Tenerife mostró una línea continuista en muchas posiciones, salvo el cambio de sistema que parece simplemente circunstancial.



Sadiq y Samú Costa, principales bajas ante el Girona



Sadiq Umar será la principal ausencia el domingo. Era una baja ya conocida con semanas de antelación tras conocer la convocatoria de Nigeria para la disputa de la eliminatoria final de cara al Mundial de Catar de este año contra Ghana. El delantero nigeriano ha participado en la gran parte de los goles, de forma directa o indirecta, desde su regreso tras la Copa de África. Hay que recordar que, en su ausencia en el mes de enero, el Almería no consiguió vencer en ningún partido.



A Sadiq se le ha sumado una nueva baja en las últimas horas. El portugués Samú Costa no estará tampoco disponible para el enfrentamiento ante el Girona después de ver la décima amarilla del curso. Por tanto, cumplirá su segundo ciclo de amonestaciones ante los catalanes y Rubi deberá buscar un reemplazo para un fijo en la medular indálica.



El que sí que estará finalmente es Largie Ramazani. El extremo belga, que anotó el gol de la victoria ante el Tenerife, no fue convocado con la selección sub-21 de Bélgica a pesar de los rumores que aseguraban que ni siquiera estaría ante el Tenerife. Lo cierto es, como indican desde el club, Ramazani entró en la preselección pero no logró finalmente entrar en la lista final de convocados para los partidos de clasificación a la Eurocopa sub-21.