Rubi habla de evitar el "conformismo", de la polémica en Tenerife y hace un llamamiento a la afición

El técnico de la UD Almería ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a los rojiblancos contra el Girona

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha comparecido la mañana del viernes en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 33 que medirá al Almería contra el Girona, en un encuentro claramente marcado por la lucha por el ascenso directo que mantienen ambos conjuntos en lo más alto de la tabla.



Sobre el partido del domingo: "Se va a ver un partido entre dos equipos en un muy buen momento de forma. Los dos equipos son de los más atractivos en la categoría. Somos equipos que asumimos más riesgos y que jugamos e intentamos ser creativos".



Sobre las posibilidades del Girona en la lucha por el ascenso directo: "Las matemáticas demuestran que hay posibilidad para todos. El otro día nosotros tuvimos una victoria, para mí la más importante desde que estoy aquí, en el campo del Tenerife. Primero, por la dificultad. Segundo, porque jugábamos contra un gran rival. Tercero, porque había un escenario que se podía dar: si hubieras perdido, el Girona, la Ponferradina o el Tenerife, estaban más cerca de entrar en juego por esas plazas. Por eso fue tan importante esta victoria. Eso sí, esta situación se puede volver a dar si encadenamos dos o tres partidos que sin ganar y estos equipos, que juegan contra ti, además sacan sus partidos. Yo no puedo descartar a nadie. Por supuesto, los dos que lo tienen mejor siempre son los dos que van primeros, pero eso es sentido común".



Además Rubi ha querido aclarar el sentido de unas palabras ("es un partido para hombres") que pronunció en la previa del Tenerife-Almería, si bien no fueron pasto de polémica finalmente: "Igual no fue muy acertada la frase. Cuando me refiero de hombres, me refiero al fútbol masculino. Si no, hubiera dicho que era para mujeres en el fútbol femenino. Lo que quería decir es lo que se entendió".



Ahora sí, Rubi hablaba sobre lo que esperaba de sus jugadores para este partido: "Este partido, para mí, es para jugadores que sepan manejar muchas situaciones dentro del partido. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien desde atrás y saca el balón jugado. Por lo tanto, el equipo que presione bien y que a la vez no se desajuste, va a tener situaciones de ventaja. Además, somos dos equipos que queremos la pelota por lo que vamos a ver cuál de los dos consigue tenerla más rato".



Sobre el once que presentará el domingo: "La elección de los futbolistas para este partido no es fácil. Por un lado, le veo cosas buenas a según qué futbolistas ponga en el campo y por el otro no tanto. La alineación la voy a decidir mañana por la tarde después de entrenar o el domingo por la mañana. Necesito ver los entrenamientos y ver a los jugadores como están, porque creo que es importante la elección en este partido".



Acerca de la afición rojiblanca, que alentará de nuevo a los suyos: "Está claro que llevan 16 esfuerzos tremendos donde ha habido una comunión fantástica. Ahora nos queda a todos dar el 'rush' final. Los partidos de casa son fundamentales. Ganar fuera de casa, desde hace un par de meses, cada vez cuesta más. También a los rivales que vienen aquí les cuesta ganar en el campo del Almería. Siempre notamos esa comunión con la afición. Ahora les pedimos el último esfuerzo en forma de 5 partidos. No son finales, pero son partidos muy importantes".



Sobre las posibles caras nuevas en el once y la disposición para entrar en la rotación: "Hoy he hablado con ellos. Le he dicho que estén preparados. Una cosa es tener un bloque más o menos definido, pero con todos los partidos que vienen y cómo están entrenando, habrá días que habrá retoques en la alineación porque les veo bien a todos".

Rubi quiere evitar la relajación y se sincera sobre el penalti ante el Tenerife



Sobre la renovación de Dyego Sousa: "Las renovaciones las gestiona el club, que tiene que mandar por encima del entrenador. Al final, vengo a trabajar con los mimbres que me den y yo tengo esa responsabilidad. La otra parte es que el jugador es el principal culpable de la situación. Si todo el club entendemos o entiende que el futbolista nos está ayudando mucho y que el futbolista puede seguir ayudando, encantado. Tenemos un equipo que, si tuviéramos la fortuna de ascender de categoría, a lo mejor necesitarías tres o cuatro retoques, pero tenemos una muy buena base de muchos futbolistas. No hay que cambiar medio equipo. Me acuerdo al principio cuando Dyego hizo el partido que hizo en Miranda. Dijimos: "A ver si esto va a ser un problema" y no lo ha sido. La clave son ellos. Nosotros obviamente hacemos un trabajo detrás. Ellos han mirado siempre por el equipo.



Sobre las polémicas designaciones arbitrales en las últimas jornadas: "No sé si alguna vez se me ha escapado algo de alguna jugada, no sé si en Lugo por aquellas dos manos. El penalti ante el Tenerife es como una catedral y no hay historia. Este equipo no va a hablar en las 10 jornadas que quedan de los arbitrajes, a pesar de que algún día pueda haber la mala fortuna de que se equivoquen en una decisión en contra nuestra, ganando o perdiendo".



Sobre el devenir de la temporada y un balance general: "Está siendo una temporada muy muy bonita. Al final lo importante será como termine, por supuesto. Quitando el mes de enero, está siendo una temporada donde hay una comunión con los futbolistas fantástica. Venir a entrenar da gusto. Se va acercando un momento en el que el 'run run' en el estómago es cada vez un poco más grande pero la felicidad en el día a día lo compensa. En otra situación a lo mejor no tendríamos esa felicidad, pero de momento nos la estamos ganando".



También avisa sobre la dificultad de todos los partidos, sin importar la situación del rival: "Puede haber dos o tres jornadas que, a lo mejor, encadenan los tres de arriba varias victorias seguidas, pero eso no es lo normal. Ir a ganar a Alcorcón es muy difícil aunque no lo parezca: de los últimos cinco partidos solo ha perdido uno. Van a seguir pasando cosas. Ahora estamos en una situación en la que sí que conseguimos seguir sin pinchar habrá un momento que se pondrá muy difícil para los de atrás. Eso hay que ganárselo aún, el domingo de momento contra el Girona".



Tampoco quiere que la ventaja de cuatro puntos sobre el Valladolid se convierta en una razón para relajarse: "Tenemos que evitar en la plantilla y el cuerpo técnico la más mínima señal de conformismo. Queremos más. Lo que nos llevó en la primera vuelta a sacar aquellas ventajas tan buenas fue que siempre queríamos más y que nos parecía poco lo que teníamos conseguido. Creo que eso es clave. Si el equipo piensa que porque hay cuatro puntos te puedes relajar un poquito, nos equivocamos".