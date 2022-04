Lazo: "Me pone ver a la afición volcada con el equipo"

El sanluqueño ha repasado la actualidad del equipo rojiblanco y ha agradecido el apoyo de la afición para el próximo partido ante la Ponferradina

José Carlos Lazo, jugador de la UD Almería, ha repasado toda la actualidad del club indálico en la semana previa al enfrentamiento contra la SD Ponferradina, un partido que augura complicado pero que se tratará de "una de las ocho finales" que le quedan al conjunto rojiblanco.

Sobre la importancia de esta jornada: "Todas las semanas son importantes para nosotros. Sí que es verdad que ahora lo más importante es la Ponferradina, que es con quien nos enfrentamos el lunes. Es una semana vital para seguir luchando por estar arriba"

Sobre cómo ve el partido ante la Ponferradina: "Va a ser muy duro y disputado. El lunes vamos a dar un gran paso para demostrar que queremos seguir luchando, al igual que ellos que querrán volver a entrar en el playoff. Nosotros intentaremos dar la mejor versión de nosotros mismos y sacarlo adelante"

Sobre las claves del partido, en casa ante su afición: "La afición tiene que estar ahí y llevarnos en volandas, tiene que empujar mucho más. Luego nosotros tenemos que demostrar la fortaleza que tenemos en casa y no dejar escapar ningún punto más"

Sobre la posible falta de eficacia en las últimas jornadas: "No es nada fácil hacer gol o asistencia en los partidos. Juegas contra equipos muy complicados que se cierran atrás. Nosotros tenemos una gran calidad arriba. En cualquier momento, cualquier jugada, cualquier contra, podemos hacer un gol"

Sobre la recta final de la temporada: "Nosotros tenemos la cabeza pensando en la Ponferradina, que es el primer partido que nos toca de ocho finales que van a ser a vida o muerte. Nos jugamos mucho. Todos estamos mentalizados de que hay que darlo todo y sacar los tres puntos como sea y seguir mirando hacia arriba"

Lazo pide a la afición seguir creyendo en el Almería



Sobre jugar el último partido de la jornada: "Nosotros lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros para plantear cómo ganar el partido el lunes. Da igual lo que hagan los rivales. Si pierden, obviamente va a ser mejor. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, no mirar la clasificación y ya veremos lo que pasa el lunes"

Sobre la resistencia en Huesca con dos jugadores menos: "Al final te quedas con dos menos y es complicado defender contra once. Nos pusimos el mono de trabajo y al final somos un equipo duro al que nos hacen pocos goles. Es difícil que nos hagan goles"

Sobre el recibimiento que prepara la afición: "A mí me pone. Me gusta ver a la afición volcada con el equipo. En estos dos partidos no nos hemos llevado la victoria: antes no éramos ni tan buenos ni ahora somos tan malos. Nosotros lo vivimos como un plus, el que la afición esté volcada con nosotros. Queremos más. Queremos seguir trabajando, ganando que es lo más importante. Desde dentro del autobús te da un cierto plus que a mí me pone bastante"

Un mensaje para la afición: "Seguir creyendo en el Almería. No estamos muertos ni mucho menos. Lo vamos a dar todos en los ocho partidos que nos quedan y esperemos lograr el objetivo, que es lo que queremos todos"