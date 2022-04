Un nuevo pretendiente para Sadiq, cuya oferta fue tachada de "ridícula" por el Almería

El nigeriano sigue sumando nuevas novias para el próximo mercado de fichajes, donde tendrá muchas posibilidades de cambiar de aires en el caso de que el Almería no suba

La UD Almería tiene a un diamante entre manos y es consciente perfectamente. La situación de Sadiq Umar con respecto al mercado de fichajes no hace más que mejorar. El nigeriano sigue levantando pasiones después del gran año que está realizando bajo las órdenes de Rubi. Son muchos equipos los que se han interesado por él y cada día esta lista va en aumento.



En la última semana hemos podido conocer que el Benfica estaría interesado en los servicios del ariete nigeriano para sustituir precisamente a otro ex rojiblanco, Darwin Núñez. Sería la segunda vez que Sadiq sustituyera al uruguayo, pues hizo lo propio al llegar al Almería. Los números que se manejarían en el caso de tal operación volverían a romper los récords que ya batió el traspaso de Darwin al club lisboeta.



Es ya conocido de sobra el interés que tiene Monchi en traer al futbolista nigeriano a Nervión. Desde el verano pasado el Sevilla ha intentado acometer esta operación, algo que se ha frustrado debido a las altas exigencias económicas del club almeriense. También hay muchos más clubes a lo largo y ancho de Europa que siguen muy de cerca al nigeriano.



El Valencia sueña con Sadiq



Sin embargo, ha aparecido un competidor inesperado en la carrera por Sadiq. De hecho, no es una cara para nada conocida tanto por el Almería como por el propio jugador, ya que este equipo se interesó el verano pasado por los servicios del delantero de Kaduna. Se trata de nada más y nada menos que el Valencia.



Según informa el periodista Carlos Bosch, Sadiq Umar sería el delantero soñado por la directiva del club ché. Todo dependería de si el Valencia consigue un puesto para jugar competiciones europeas la próxima temporada, ya que el potencial económico de los valencianistas lleva mermado varias campañas. Además también influiría una posible venta de Maxi Gómez que dotara de músculo económico a los chés para llevar a cabo una operación tan costosa.



Esta sería la segunda ocasión en la que el Valencia pregunta por Sadiq. La primera vez fue la temporada pasada, cuando el Almería parecía abocado a la venta del nigeriano después de frustrarse el sueño del ascenso a Primera, algo que finalmente no ocurriría. La oferta del Valencia, por aquel entonces, fue tachada de "ridícula" por parte de la UD Almería. Tampoco le convenció el salario a Sadiq, por lo que ninguno de los dos actores veía con buenos ojos esta operación.



El conjunto indálico espera recuperar toda la inversión que realizó en su día por el nigeriano y, además, sacarle una buena tajada. Por eso no escucha ofertas inferiores a los veinte millones de euros, cifra que a buen seguro ascenderá notoriamente si el Almería no consiguiera el ascenso a Primera División.