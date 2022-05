Samú Costa lanza un órdago: "Quiero ascender y ser campeón de Segunda"

El centrocampista de la UD Almería ha analizado las sensaciones del equipo para la próxima jornada ante el Alcorcón, donde los indálicos podrían celebrar el ascenso

Samú Costa, mediocentro de la UD Almería, se ha pasado por los micrófonos de los medios oficiales del club indálico para hacer un breve repaso de la actualidad rojiblanca y mostrar sus impresiones acerca del próximo partido ante el Alcorcón. El centrocampista luso ha vuelto a dejar clara su gran ambición, pensando no solo en el ascenso sino también en el campeonato.

Sobre cómo se está preparando el equipo para el próximo choque liguero: "Encaramos la semana como todas: con trabajo. El Alcorcón es un equipo fuerte, tiene sus cosas buenas. Tenemos que trabajar con humildad para salir con la victoria".

Sobre si están contrariados por no haber celebrado el ascenso la pasada jornada: "No sentimos decepción. Dependemos de nosotros mismos. Si ganamos los partidos que quedan, subiremos y seremos campeones. Podríamos ascender en casa, si hacemos las cosas bien, con mucho trabajo".

Sobre el estado de forma del equipo: "El equipo está tranquilo. Estamos en una buena fase, llevamos cuatro partidos sin encajar gol y estamos metiendo más de un gol. Encaramos el partido con toda la ambición del mundo, con toda la ilusión, pero con la cabeza y los pies en el suelo, porque aún no hemos ganado nada".

Sobre un posible exceso de confianza: "El partido no está ganado, lo tenemos que hacer en el campo. Sabemos que en Segunda División todos los equipos quieren competir y el Alcorcón tiene orgullo y querrá venir aquí para hacer un buen partido. Nosotros respetamos mucho al Alcorcón y por ello estamos llevando la semana de entrenamiento como siempre. En el fútbol se gana dentro del rectángulo de juego, nunca he visto a un equipo ganar antes del partido. Hemos visto muchas veces en el fútbol a equipos que pensaban que iban a ganar, preparaban la fiesta y llegan y no ganan. Dentro de la plantilla garantizo que la gente está muy focalizada, con mucha ilusión y trabajando bien para ayudar en el terreno de juego"

Sobre la presión y nervios que pueden actuar en un partido decisivo: "Creo que no tenemos que hablar, este equipo ya sabe lo que tiene que hacer, el cuerpo técnico nos ha estado preparando todo el año para este momento. Todos los compañeros estamos con la misma actitud y humildad. Vamos a ir fuertes y ahora toca trabajar mucho".

Sobre pensar en el ascenso: "Es imposible no pensar que estamos a noventa minutos de ascender. En este trabajo, en el fútbol, tenemos que estar preparados para partidos así. Muchos de aquí han estado en partidos importantes, aquí se ven a los jugadores. Tenemos un grupo muy fuerte y tenemos que estar juntos".

Sobre la ambición de ser campeones: "El club tiene mucha ambición, al igual que la plantilla. Personalmente quiero ascender pero también quiero ser campeón. Para eso tenemos que ganar los próximos partidos. Primero vamos a ascender y luego haremos las cuentas para ser campeones".

Sobre el cartel de no hay billetes para el próximo partido: "Es normal, es un partido al que todos quieren venir. Las personas que no vengan que nos apoyen desde casa o desde donde sea, porque su empujón nos ayuda mucho".

Samú Costa y el drama de los penaltis en Almería: "Este equipo no depende de penaltis"



Sobre el honor del Alcorcón: "El Alcorcón viene aquí para competir. Está en Segunda División y es un buen equipo con grandes jugadores y viene aquí para hacer un gran partido. Nosotros tenemos que estar preparados para las cosas buenas que tengan, tenemos que ver los vídeos y aprovechar sus puntos débiles".

Sobre las claves del partido: "La clave es estar tranquilo. No se gana un partido en cinco minutos. Hay que entrar fuerte como siempre hacemos, seguir el plan de partido del míster y hacer nuestro partido. Cada uno tiene que hacerlo lo mejor que pueda, que la calidad, al final, será diferencial. Lo más importante es que cada uno tiene que darlo todo como si fuera el partido más importante de su vida".

Sobre el momento que atraviesa el equipo: "Estamos bien de confianza. El partido contra la Real no fue fácil. Para ganar un partido tienes que esta también en bloque bajo o medio, y estamos muy bien preparados para eso. Apenas les dejamos ocasiones a pesar de tener ellos más posesión. El equipo está muy trabajado, desde la delantera hasta la portería, todos saben lo que tienen que hacer".

Sobre el drama de los penaltis: "La suerte no influye en el fútbol. Lo de los penaltis no viene mucho de entrenamiento, es más bien de la cabeza del jugador. Quien tira el penalti, debe pensar que lo va a marcar. Si falla, pues lo falla. El equipo está para ayudar y en este partido anterior ha pasado: Portillo falló el penalti y no bajamos los brazos, continuamos fuertes y marcamos el segundo. Este equipo no depende de penaltis. Estamos primeros y fallamos los penaltis que fallamos".

Sobre el broche a la temporada: "La gran temporada que estamos haciendo solo se va a recordar si ascendemos. Si no lo hacemos, nadie hablará de nosotros".