El propietario del conjunto indálico es ambicioso y quiere que su equipo sea muy competitivo en Primera división a pesar de ser un recién ascendido

Turki Al-Sheikh, propietario de la UD Almería, no puede estar más feliz después de que su equipo haya conseguido el ascenso la Primera división después de varios intentos fallidos. Gracias al trabajo de Mohamed El Assy y de Joao Gonçalves en la dirección deportiva, que construyeron un equipo muy competitivo, que pusieron en manos de un técnico como Rubi, ex de SD Huesca, RCD Espanyol o Real Betis Balompié, que lo entrenó a la perfección, la entidad indálica vuelve a la élite del balompié español, la cual no quiere abandonar por los próximos años. O ese es el deseo del propio Turki Al-Sheikh, al que le va la marcha, y ya disfruta y alardea de su UD Almería en cualquier ocasión que tiene.



Así, Turki Al-Sheikh, propietario de la UD Almería, ha subido una captura de la clasificación de LaLiga de la temporada que viene que coloca al conjunto mediterráneo liderando la tabla antes de empezar. Algo que le ha hecho gracias al Presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí.



No hay que olvidar que este no es el primer gesto reivindicativo que hace Turki Al-Sheikh por su cuentsas personales en redes sociales, puesto que nada más conseguir el ascenso a Primera división, el propio UD Almería subió un corto de temátia medieval en el que llegaba con su espada para retar a los grandes de la cstegoría, apareciendo Real Madrid o FC Barcelona en ese vídeo y obviando cualquier referencia a la lucha por la permanencia, dejando así claro que la intención de la UD Almería es la de estar más cerca de la cabeza de LaLiga que de los puestos traseros.





Por lo pronto, el consejero delegado y director general de la Mohamed El Assy, confirmó hace unos días que el dinero del que podrá disponer su club para el próximo ejercicio en una entrevista concedida al Diario de Almería . El dirigente egipcio desveló que el Almería tendrá, si las ventas salen tal y como se prevén, en torno ade presupuesto, una cifra astronómica que difícilmente era imaginable para cualquiera en" Si el mercado de ventas sale bien creo que el próximo presupuesto puede rondar los 100 millones de euros" confirmaba. " Cuando llegamos a Almería el club percibía de la televisión entre 4 y 5 millones, este año se ha disparado a 12" recalcaba el máximo dirigente, por detrás de, del conjunto indálico.Por hacer una breve comparativa entre otros clubes en situaciones similares, eltuvo 50 millones de presupuesto la pasada campaña, tras ascender de categoría justo como el. Eltuvo 55 millones y el53,5 millones de euros, posibles rivales directos del conjunto indálico esta campaña por la permanencia.