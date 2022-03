Con su futuro en el aire, Guedes se empapa de sevillanía

Su contrato finaliza en 2023 y el Valencia CF espera hacer caja con su traspaso dado que son muchos los equipos que están interesados en hacerse con los servicios del atacante portugués

Gonçalo Guedes, jugador del Valencia CF, sigue siendo una de las piezas más codiciadas para el próxima mercado de fichajes que se abre el próximo verano. La temporada que está realizando el atacante portugués en la capital levantina no está pasando desapercibida y son muchos los equipos que están pendientes de su situación, puesto que terminando contrato en 2023 los clubes asumen que la dirección deportiva del Valencia, que ejerce Meriton Holdings de Peter Lim, querrá hacer caja con uno de sus mejores activos.

No es la única parte implicada, pues Gestifute, la agencia de representación de futbolistas que lidera el superagente Jorge Mendes, lleva los asuntos contractuales de Gonçalo Guedes, también querrá su parte del pastel, que no será poca dado el caché y el rendimiento deportivo que está dando el futbolista luso, el cual está recordando a aquel que en su primer año en España deslumbró a todos, llegando a estar en la agenda de Real Madrid y FC Barcelona.

Ahora, aunque no sean esos dos, no son pocos los equipos que lo tienen en su agenda. El Wolverhampton Wanderers, de la Premier League de Inglaterra, con el que Jorge Mendes tiene estrechos lazos, y la AS Roma, de la Serie A de Italia, donde está de entrenador Jose Mourinho, su compatriota, lo han sondeado seriamente.

También lo hizo el Sevilla FC durante el verano pasado, puesto que Guedes siempre ha sido un jugador muy del gusto de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo de la entidad. Por aquel entonces, el Valencia CF exigió al Sevilla FC unas cantidades muy altas que la entidad sevillista no estuvo dispuesta a afrontar.

A pesar de este contexto, Gonçalo Guedes sólo piensa en su juego, en el fútbol, donde quiere liderar al Valencia CF para intentar ganar la Copa del Rey contra el Real Betis y también en alcanzar la mejor posición posible en LaLiga.

Guedes se empapa de sevillanía

Mientras tanto, en su tiempo libre, Gonçalo Guedes tiene tiempo de hacer otras actividades y aprender sobre la cultura española. Su última aparición lejos de los terrenos de juego fue para empaparse de sevillanía dado que aprovechando la celebración de la Feria de Fallas se acercó hasta la plaza de toros de Valencia para presenciar una corrida del maestro sevillano Morante de la Puebla, natural de La Puebla del Río, puesto que el luso tiene una gran amistad con el apoderado del diestro cigarrero Pedro Jorge Marqués.