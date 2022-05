Tras perder la Copa del Rey, Bordalás estalla a la vez que le dan buenas noticias

El entrenador acusó de que hay una corriente contra su equipo después del empate que cosechó contra el Levante en el derbi

José Bordalás, entrenador del Valencia CF, está pasando uno de sus peores momentos deportivos en el equipo arraigado en el estadio de Mestalla. La pérdida de la Copa del Rey contra el Real Betis Balompié, el verse en LaLiga sin opción alguna de poder conseguir billete europeo y las dudas sobre si seguirá o no como técnico valencianista le hizo explotar después de que el Levante UD el arrebatara la victoria en el último momento en el derbi que les enfrentó el pasado sábado.



Bordalás se mostró muy crítico con el arbitraje recibido, que castigó a José Luis Gayá con una tarjeta roja. "No voy a entrar a hablar porque cuando lo haces... pero ha habido una falta clarísima a Maxi en la jugada previa al córner que nos empataron, la vimos desde 70 metros. Yo no me quejo por eso, sino por la corriente que hay en contra del Valencia. La mentira es una moneda de curso legal para nosotros. Todo el mundo se lo cree. Nos amenazan, a Giorgi también con la amonestación se le avisó, nos han pitado dos saques de banda incorrectos por adelantarnos... Me quejo por cositas porque son detalles que nos van marcando".



Bordalás afirmó que una una corriente contra su Valencia CF que les está perjudicando durante esta temporada en la que prácticamente le han dicho adiós a Europa. "Sabemos que es difícil (la clasificacón a Europa), pero no hay nada imposible... lo seguiremos intentando, aunque no dependemos de nosotros. Soy ambicioso y mi objetivo es que mi equipo de el máximo rendimiento".



Mientras todo esto ocurre a José Bordalás, en principio y siempre que se quede como entrenador del Valencia CF, le comienzan a llegar buenas noticias, puesto que según informa Radio MARCA Valencia, el club blanquinegro cerrará próximamente el fichaje de Hugo Duro, que está cedido este año por el Getafe CF y sobre el que tiene una opción de compra de 4 millones de euros y que hará efectiva antes del 15 de este mes, cuando expira dicha cláusula.





Noticia @RadioMARCA



?? El fichaje de HUGO DURO será la próxima y primera operación que cerrará el Valencia



?? Entre otras como renovaciones de Soler, Guillamon o Gaya, fichaje de Alderete o futuro del entrenador



?? Contrato con el delantero pactado y será de larga duración pic.twitter.com/CORTTDDaHO — Radio Marca Valencia (@RMValencia) May 2, 2022

Carlos Soler y el FC Barcelona, Gayá, Alderete... los próximos movimientos del Valencia CF

COMUNICADO OFICIAL:



El @valenciacf desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación con el @fcbarcelona_es para el traspaso de @Carlos10Soler — Valencia CF (@valenciacf) May 2, 2022

