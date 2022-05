Estrella en España, vinculado a Betis y Sevilla, fracasó en Italia y ahora suena para volver a LaLiga

El atacante está explorando vías para ver cuál es su siguiente paso en su carrera deportiva

Salir de España es un paso que poco a poco se ha convertido en algo habitual para los futbolistas nacionales. Lejos quedan aquellos tiempos en los que era raro que el español se marchara e hiciera carrera deportiva fuera de nuestras fronteras. Aventureros e intrépidos, muchos son los que han triunfando en grandes clubes europeos, convirtiéndose en leyendas incluso en donde han jugado, pero hay otros que no han corrido con la misma suerte y fuera de nuestro país no han rendido como se esperaba. Uno de estos casos es el de un futbolista con un talento indudable, capaz de marcar diferencias en LaLiga, pero que no ha terminado de mostrar su mejor fútbol en Italia. Ese no es otro que Samu Castillejo, jugador del Milan, que debido a su bajo rendimiento busca un nuevo destino futbolístico, apareciendo el Valencia CF en su horizonte con el que ha sido relacionado en las últimas horas.

Samu Castillejo está buscando una salida del Milan después de que en esta temporada haya disputado solamente 122 minutos, repartidos en cinco partidos oficiales. El atacante malagueño no entra en los planes de su entrenador, Stefano Pioli, y debido a que acaba contrato en 2023, el Valencia CF ha sondeado su situación según informa Tuttosport, medio de comunicación italiano.

No es la primera vez que se informa sobre el regreso de Samu Castillejo a España, puesto que en los últimos años ha sido vinculado a otros equipos como el Real Betis Balompié o el Sevilla FC, operaciones que nunca han estado cerca de concretarse. Ahora emerge la posibilidad del Valencia CF para un Samu Castillejo que en España es donde ha rendido a gran nivel, tanto en el Málaga CF, donde se formó como futbolista, como en el Villarreal CF, club en el que explotó al máximo nivel lo que llevó al Milan a desembolsar 21 millones de euros para ficharlo allá en 2018.

Samu Castillejo, un talento malagueño que en España es un valor seguro

Samu Castillejo saltó a la fama en la temporada 2014/2015 cuando despuntó con el Málaga CF. El extremo se hizo con el puesto de titular indiscutible a el equipo de La Rosaleda y su desempeño, anotando un gol y dando cinco asistencias, hizo que el Villarreal CF apostara por él, invirtiendo 8 millones de euros.

En el conjunto castellonense sólo hizo crecer como futbolista. En las tres temporadas que vistió la camiseta amarilla siempre superó la barrera de los 2.000 minutos disputados y lo condimentó con 11 goles y 14 asistencias que enamoraron a un Milan que no dudó en pagar 21 'kilos'. Desgraciadamente, en el equipo lombardo nunca ha terminado de tener continuidad y tras cuatro cursos su futuro está encaminado a volver a España, siendo el Valencia CF el primero que se ha lanzado por él incluso antes que se abra el mercado de fichajes.

A sus 27 años, Samu Castillejo es una oportunidad de mercado, puesto que al acabar contrato en 2023 y debido a su bajo rendimiento, el Milan no tiene fuerza para exigir mucho dinero por su traspaso del malagueño.