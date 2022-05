El respaldo de Cañizares a Bordalás y los palos a Corona

"La confección deportiva... Ojalá la hiciera el entrenador, que ha demostrado una personalidad propia", dice el exguardameta

Se ha despachado a gusto el mítico Santiago Cañizares en su canal de YouTube, donde ha analizado diferentes aspectos sobre la actualidad del Valencia CF y ha celebrado la marcha del ya expresidente del conjunto che Anil Murthy.

"Afortunadamente este tipo ya no va a tener nada que ver con el Valencia CF", dijo el exguardameta, quien destacó que es "una magnífica noticia para el Valencia", aunque "no es ninguna solución".

En palabras de Cañizares, la solución "pasa por que Peter Lim venda las acciones del Valencia CF y venga alguien con mejor capacidad de gestión con experiencia o que se rodee de expertos".

Y no habló sólo de Meriton y de Peter Lim, sino que Cañizares también tuvo palabras sobre el técnico, José Bordalás y el director deportivo che, Corona. Y no dejó a ambos por igual: "La confección deportiva... ojalá la hiciera el entrenador. Por lo menos el entrenador ha demostrado una personalidad propia, no como el director deportivo que no sabemos nada más que se llama Corona, pero lo único que ha hecho es hablar con periodistas".

Sobre la delicada situación económica del Valencia CF, obligado a vender este verano a algunos de sus principales futbolistas, dijo: "Con unas pérdidas importantes que obligan a vender jugadores o hacer ampliación de capital... ya me contarás aquel qué va a pensar: si pone dinero o vende jugadores. Nos enfrentamos a un verano complicado en todos los aspectos, pero esto ya lo sabíamos, ahora no nos debe sorprender. El hecho de que se vaya Murthy no es ninguna solución mientras no se demuestre lo contrario. No penséis que por venir otro con una pronunciación un poco complicada y no haya trabajado nunca en un club de fútbol esto va a estar resuelto".

También habló Cañizares sobre el ya expresidente, Anil Murthy: "No hablo mucho de Anil. Tanta paz lleve como gloria deje. Ya hemos hablado de él, ya sabemos quién es, es un personaje que cuanto más lejos mejor. Ya está. Agua que no bebas, déjala correr. A partir de ahí vamos a ver cómo desfilan los acontecimientos. Esto es una buena noticia, pero no una solución. La solución es otra, más grave y cada día más enrevesada".