El regreso de Bryan Gil se complica

Uno de los futbolistas españoles con más futuro y proyección es, sin duda, Bryan Gil. Desde su etapa en el Sevilla FC, el extremo de Barbate ha levantado mucha expectación y ha generado mucha confianza en los grandes de Europa que lo tenían considerado como un jugador con capacidad de ser diferencial más pronto que tarde. Por ello, hace sólo uno año escasamente, el Tottenham Hotspur, uno de los conjuntos más potentes deportiva y económicamente de la Premier League de Inglaterra, no dudó en desembolsar 25 millones más los derechos federativos de Erik Lamela por hacerse con su fichaje. Una gran cantidad de dinero que, por el momento, está muy por encima de lo que ha ofrecido Bryan Gil en Londres que, ni con Nuno Espírito Santo ni luego con Antonio Conte como entrenadores, ha dado el nivel mínimo. Por ello, se marchó al Valencia CF en el pasado mercado invernal, en donde tuvo destellos de buen juego y mostró cierta recuperación del nivel futbolístico que le hacían recordar a aquel atacante que enamoró en Sevilla. Acabada la campaña, Bryan Gil volvió a poner rumbo a Londres, estuvo cedido sin opción de compra, teniendo el Valencia CF la esperanza de recuperarlo para el curso siguiente. Un movimiento que se puede complicar más de lo debido, no sólo por los problemas financieros de los valencianistas, sino porque a Bryan Gil no le faltan pretendientes, siendo el último todo un equipo de UEFA Champions League, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.



El Olympique de Marsella ha recopilado información para poder conseguir a Bryan Gil en este mercado de fichajes de verano. Así lo informa el reputado periodista Fabrizio Romano, experto en la ventana de transferencias, afirmando de que el andaluz está en la lista de deseos de Jorge Sampaoli, actual técnico de la escuadra marsellesa y ex del Sevilla FC, pero que todo dependería de las condiciones que imponga en el trato el Tottenham Hotspur.



No será sencillo, porque, en principio, el Tottenham Hotspur desea recuperar parte de la inversión realizada durante el pasado verano por Bryan Gil, pero dada la situación actual del mercado y el estado de las finanzas de los clubes se antoja cuanto menos que una quimera el obtener un buen rédito por un Bryan Gil que está algo devaluado.





Olympique Marseille have explored potential loan deal for Bryan Gil, he's in the list - but it's still not close as depends on conditions of the deal with Spurs ???? #OM



