Mario Gaspar: "La derrota ante Getafe fue dura, pero debemos y podemos reaccionar"

El defensa del Villarreal Mario Gaspar aseguró que la derrota sufrida el pasado sábado ante el Getafe fue "muy dura", por cómo se dio y por lo que significa ante la situación clasificatoria del equipo, si bien agregó que deben y están capacitados para reaccionar.

"El equipo puso todo de su parte, lo que hace las cosas mucho mas duras y te hace tener impotencia. Hay partidos en los que no estás bien y te cuesta, pero el otro día llegamos y generamos ocasiones, pero no llegan los goles", dijo Mario ante los medios.

También lamentó que el equipo reciba gol "muy fácil" y que ante el Getafe se dio en dos ocasiones, si bien agregó que no pueden "bajar los brazos" y que deben "remar todos en la misma dirección y levantar esto".

"Además, fallas un penalti en el último minuto, no te daba un gran resultado, pero al menos era acabar mejor y no se dio. No se puede negar que fue un palo", agregó el futbolista de Novelda.

Reconoció igualmente que el Villarreal se encuentra en una situación "complicada" en la que se está juntando todos los aspectos negativos, pero apela a "estar más unidos que nunca y pelear a tope".

"Tenemos tiempo para reaccionar, podemos hacerlo y estamos concentrados en ello. El equipo quiere y lo intenta, por lo que debemos mejorar y seguir peleando más", concluyó.