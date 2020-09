Emery da una de cal y otra de arena a Pedraza y al Betis

El Betis sigue esperando a ver qué sucede con el futuro inmediato de Alfonso Pedraza que, a día de hoy, se sigue postulando como la opción principal para reforzar el lateral izquierdo. Este domingo, el nuevo entrenador del Villarreal, Unai Emery le ha dado una de cal y otra de arena al club heliopolitano y al cordobés, que ve con muy buenos ojos regresar al equipo en el que jugó cedido la 19/20.

Este domingo, Pedraza ha formado en el once inicial del entrenador vasco en el entreno liguero del Villarreal, en casa ante el Huesca (1-1). Emery eligió al campeón de Europa sub 19 y sub 21 por delante de Jaume Costa, otro carrilero zurdo que regresa a La Cerámica después de estar a préstamo la pasada campaña, en su caso, en el Valencia.

Además, el técnico de Hondarribia le dedicó piropos y elogió su versatilidad en las declaraciones posteriores al encuentro. Eso sí, tras la dosis de azúcar, también dejó claro que la intención del club castellonense es fichar a un jugador de banda izquierda y reconoció contactos con Pervis Estupiñán.

En teoría, en caso de cerrar el fichaje del jugador del Watford -que brilló la pasada campaña con Osasuna-, el Submarino dejaría vía libre al Betis para ir a por Pedraza, al menos como cedido. Pero sólo en teoría, porque el diario 'AS' apunta a que el entrenador ha logrado convencer al jugador para que acepte la oferta de renovación que tiene sobre la mesa.

"En el lateral izquierdo se nos ha lesionado un jugador clave, que es Alberto (Moreno). Contamos con Pedraza, que también puede ser extremo y nos quedamos con Jaume (Costa), por lo que pensamos que necesitamos a alguien de pie izquierdo. Estupiñán se ajusta a eso. Estamos valorando diferentes opciones -también pujaron por el argentino Marcos Acuña- y esperamos cerrar alguna de ellas", admitió Emery.

El técnico del Villarreal lamentó que, tras perder a Alberto Moreno, ahora se haya lesionado también Francis Coquelin, que abandonó en camilla el campo con fuertes dolores en una rodilla: "El doctor le va a hacer una resonancia, pero no ve una lesión grave, aunque después de lo de Alberto no nos fiamos. No hay sensación de una lesión grave, hay estabilidad, pero él se ha notado algo y vamos a verlo".