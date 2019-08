Aaron Thomson (Ciencias): "Los fichajes aportarán fuerza"

El escocés Aaron Thomson se ha convertido en la decimotercera cara nueva del Ciencias Cajasol para su futura andadura en la División de Honor de rugby. Primera línea de 21 años, 178 cm y 108 kg, se formó en Exeter Chiefs y llega procedente de London Wasps.

- ¿Cómo empezó a jugar al rugby?

- Comencé a jugar rugby a la edad de 14 años, cerca de aquí, en Gibraltar. Me animaron, probé y hasta hoy. Allí estuve en sub 14 y sub 16, aunque en esa época entrené algunas veces con el Marbella. También jugué con el Estrecho Rugby en Guadiaro, en la liga española.

- ¿Cómo ha sido su experiencia en Inglaterra?

- Me llamaron de Bicton College (socios de Exeter Chiefs) para asistir a estudios en la universidad y jugar en su equipo AASE en la liga universitaria. De Bicton fui seleccionado para asistir a la capacitación de la academia Exeter Chiefs, de la cual fui seleccionado para los equipos U17 y U18. Cuando terminó mi periodo como jugador de la academia, recibí un contrato de aprendizaje con Exeter Chiefs. Después de terminar con Exeter Chiefs, obtuve un puesto de beca en Bishop Burton College, entrenando y desarrollándome con el experimentado Mike Umaga. En Bishop Burton fui seleccionado para jugar y entrenar con Wasps en la A-league.

- ¿Qué conoce del Ciencias?

- He jugado varios partidos contra el Ciencias. Siempre era un buen equipo, fuerte, que terminaba de los primeros de la liga. Cada partido contra el Ciencias perdimos por muchos puntos. Recuerdo que tenían un paquete de delanteros increíblemente fuerte y dominante.

- ¿Cómo ve al equipo que ha armado el Ciencias para esta temporada en DH?

- Los nuevos fichajes que se han traído para esta temporada en DH van a aportar más fuerza, experiencia y conocimiento a un club que tiene una estructura consolidada. Estoy muy emocionado por la próxima temporada en la DH española, donde sé que el club alcanzará una buena clasificación.