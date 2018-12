Novak Djokovic y Simona Halep, los Mejores de 2018 para la ITF

Madrid, 13 dic (EFE).- El serbio Novak Djokovic y la rumana Simona Halep, han sido nombrados como los mejores tenistas de 2018, para la Federación Internacional de Tenis (ITF, en inglés).

Se trata de la sexta ocasión en la que Djokovic consigue tal designación, mientras que es la primera para Halep.

"Me siento muy honrado de ser nombrado con esta distinción nuevamente. Estoy particularmente orgulloso de lograrlo después de todo lo que he pasado físicamente este año, pero una parte de mí siempre creyó que podía volver a la cima. Me produce mucha satisfacción unirme a Pete Sampras en ganarlo por sexta ocasión", comenta Djokovic, en declaraciones facilitadas por la ITF.

Djokovic, en 2018, se recuperó de una intervención quirúrgica en un codo, conquistando cuatro títulos, entre ellos Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, pasando del puesto 22 al 1 en la clasificación mundial.

Halep, por su parte, conquistó en 2018 su primer Roland Garros, llegando a la final del Abierto de Australia. Pasó en la clasificación del puesto 40 al 1.

"Es un gran honor logra este galardón por primera vez. Tuve un año increíble, gané mi primer Grand Slam en Roland Garros y terminé el año como número 1 del mundo. Ser reconocida de esta manera es realmente especial y proporciona una motivación extra para seguir trabajando para la próxima temporada", comenta Halep.

En la categoría de dobles, han sido designados los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock, en la categoría masculina; y las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, en la femenina, que este año lograron el triunfo en Roland Garros y Wimbledon, y fueron miembros del equipo checo que se hizo con la Copa Federación.

Es la duodécima ocasión en la que Mike Bryan logra esta distinción, mientras que es la primera para Jack Sock.

En la categoría júnior, los ganadores fueron el taiwanés Tseng Chun Hsin y la francesa Clara Burel. El japonés Shingo Kuneida, la holandesa Diede de Groot y el australiano Dylan Alcott, fueron los mejores en la categoría de silla de ruedas.

Los galardonados recibirán su distinción durante la cena de Campeones e la ITF que tendrá lugar el 4 de junio de 2019, en París durante la disputa de Roland Garros.