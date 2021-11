Muguruza celebra que el tenis femenino sea "más intrigante"

Guadalajara (México), 9 nov (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, quinta en la clasificación de la WTA, dijo este martes que el tenis femenino "es más intrigante" que el masculino y que "eso es genial" porque hay un abanico de campeonas más grande.



"Lo normal no es lo del circuito masculino, tener a tres tan grandes (Nadal, Djokovic y Federer) al mismo tiempo que acumulan 60 torneos 'Grand Slam'; es una locura. El tenis femenino es diferente, hay mucha variedad, es más intrigante y eso es genial", dijo Muguruza a una pregunta de Efe en una rueda de prensa en Guadalajara.



Garbiñe celebró que en el circuito femenino sea normal que cada semana ganen mujeres de distintos países y estilos y haya sorpresas como la protagonizada por las adolescentes Emma Raducanu y Leylah Fernández, inesperadas finalistas del Abierto de Estados Unidos.



"Quien iba a decir que iban a jugar dos 'tennagers' la final del US Open, uno de los torneos más importantes, pero así están las condiciones. La que juegue bien en la semana se lleva el trofeo y es como debe ser", agregó.



Muguruza está en Guadalajara, donde se enfrentará este miércoles en las Finales WTA a la checa Karolina Pliskova, cuarta del ránking, en un partido de difícil pronóstico entre dos rivales que pasan por un buen momento de forma.



"Empiezo con una rival fuerte, pero me apetece entrar a la pista. Será una primera ronda difícil, aunque en estas circunstancias jugar no será fácil para ninguna y no habrá una favorita", aseveró.



La española reconoció que ha tenido que trabajar mucho para adaptarse a la altitud de Guadalajara (1.566 metros), pero señaló que cada vez se siente mejor.



"Mi idea es llegar lo más lejos posible y terminar el año en la mejor posición. Ha sido un año especial con dos títulos y estoy muy contenta", destacó.



Al referirse al tenis femenino español, la campeona de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017 elogió el buen nivel de su compatriota Paula Badosa, décima del mundo, que se clasificó por primera vez a las Finales WTA, y no descartó que sean las mujeres españolas las que tomen el relevo de las proezas de Rafael Nadal.



"Antes estaban las chicas, después los chicos. Ahora volvieron las chicas otra vez. Estar aquí las dos, significa que el tenis español está por todo lo alto", subrayó.



Muguruza elogió a las autoridades de Guadalajara por organizar las Finales WTA en dos meses, tras la suspensión del torneo en Shenzhen (China), y recordó que en México suele jugar bien y es muy querida.



"En México me reciben siempre con los brazos abiertos", afirmó la campeona del Abierto de Monterrey en 2018 y 2019.