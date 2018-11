Río Ourense-Real Betis: "Que la fiesta no se detenga"

Con el subidón que significó su gran triunfo ante el Palencia y la confianza que le dan seis victorias consecutivas, el Real Betis tiene ante sí una nueva prueba de fuego, la enésima en una Liga donde cualquiera puede hacerte daño. Ante el sexto clasificado, un Ourense que también aspira a los 'play off', no vale dormirse en los laureles, ni aún cuando a ellos les falta su mejor encestador (el venezolano Jhornan Zamora) y su base titular (el uruguayo Pepo Vidal), víctimas del daño que las ventanas internacionales de selecciones hacen a los campeonatos de menor entidad.

"No me fío. Prefiero pensar que los que están van a jugar mejor y con más confianza, de sus bajas que se ocupen ellos, yo prefiero pensar que no las tienen, no debe distraernos a nosotros", avisaba Curro Segura, que ve al equipo "bien", como es lógico, pero no relajado: "Hay bastante diferencia entre tener confianza y estar confiados. Las victorias dan confianza en el trabajo, pero no vamos a estar celebrándolo ni acordándonos de las victorias seguidas que llevamos. Nuestro objetivo es estar sólidos, hacer un buen partido y volver a ganar fuera. Es nuestro deseo". La entrada poco a poco de Marcius y el regreso de Obi deben ayudar a que el equipo suba, aún más, sus prestaciones.