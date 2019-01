María Vicente: "Recibir mi primer Premio Nacional es muy importante"

La atleta española María Vicente recibió este jueves el Premio Princesa Leonor a mejor deportista menor de 18 años, uno de los Premios Nacionales del Deporte 2017, y tras recogerlo de mano de los Reyes de España declaró que era para ella "muy importante"



"Este premio es todo un honor para mí. Recibir mi primer premio nacional es muy importante y espero que pueda seguir con esta trayectoria para venir aquí otras veces", aseguró.



"La verdad es que no me lo esperaba porque es un premio muy importante y no pensaba que tuviera este nivel, pero estoy supercontenta de que hayan contado conmigo para este premio", dijo María Vicente, que en 2017 fue campeona del mundo Sub'18 de heptatlón y en la actualidad ostenta el récord del mundo para menores de 18 años de dicha disciplina.



"El objetivo principal a corto plazo es a finales de este mes que tengo un encuentro de pruebas combinadas en Gran Bretaña, pero mirando a largo plazo tengo el Campeonato de Europa de mi categoría en verano y otros posibles campeonatos donde hay que luchar la plaza", declaró sobre sus retos durante 2019.