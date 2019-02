El día más difícil de la dulce resaca

El Betis logró el pasado sábado el primer reto de la temporada, un título nacional oficial que inaugurase las vitrinas del club, y lo hizo con la solvencia que viene demostrando en las últimas jornadas. Y, de paso, cumplió el objetivo de volver a llenar San Pablo e ilusionar a la afición al baloncesto de la ciudad. El primer paso ya está dado, pero ahora queda el más difícil, rebajar un estado de euforia para meter de nuevo a los suyos en el terrenal entorno liguero, con un camino plagado de minas.

Tras el triunfo y, teniendo en cuenta que no volvían a jugar hasta nueve días más tarde, Curro Segura les dio dos días de asueto y hasta esta tarde no empezarán a preparar el duelo que les espera el domingo en Son Moix. Serán cinco entrenamientos antes de viajar a Palma, donde se enfrentan a un Iberojet que parecía hecho para estar en 'play off' pero que de momento está fuera de él. Todo podría indicar que será un paseo antes de empezar una serie de visitas que definirán un ascenso cómodo o un apretado final liguero. Pero nada es así. Los insulares, una vez superado un mal inicio y varias lesiones, han conseguido alcanzar el nivel deseado y suman cinco triunfos en los siete últimos partidos, cediendo en la última jornada sólo por cuatro puntos en la difícil cancha del Valladolid, al que iban venciendo de siete puntos al descanso. El Betis no lo tendrá, a priori, nada fácil ante los de Félix Alonso, que además, sólo han perdido uno de sus siete últimos encuentros en casa y han ganado los tres últimos.



El ascenso está fuera

El Iberojet Palma no es más que un aperitivo de lo que espera de aquí al final y que arranca en tres semanas con la visita a Bilbao, a la que seguirán las de Palencia, Melilla, Canoe, Oviedo y Lleida en un tramo final de temporada en la que el Betis tendrá que mantener el nivel físico que aniquiló a los de Mumbrú en la Copa Princesa y al resto en la Liga. La relajación, mejor dejarla para mayo.