Yamaha E.Castro sube al podio con Campano en Albaida

Hace escasa horas ha concluido la primera prueba del Campeonato de España de Motocross disputada en el circuito de Albaida, provincia de Valencia. Primera cita del Nacional en la que la Escudería Yamaha Eduardo Castro ha tenido presencia en tres categorías: MXélite (Carlos. Campano #115), MX2 (J.A. Aparicio #519) y MX85 (Salvador. Pérez #300) subiendo al podio en la más relevante de ellas, MXélite, con 2º puesto del piloto de Dos Hermanas, Sevilla, en la general de la serie.

El #115 de la máxima categoría del campeonato de la Escudería E. Castro, Carlos Campano, ha firmado una 2ª plaza muy trabajada tanto física, como mentalmente, sin arriesgar demasiado pero siendo consistente. Habiendo marcado unos muy buenos tiempos de referencia en las mangas previas a la carrera, consiguió hacerse con la victoria en la manga de calificación del sábado y en la 1ª manga del domingo, dominando de principio a fin con la Yamaha y terminando por delante de Nil Arcarons e Iker Larrañaga. En la 2ª manga de la jornada dominical, atendiendo a sus declaraciones, "el circuito estaba más duro y peligroso". El sevillano, comenzó marcando el ritmo en la 1ª vuelta, pero primero Zaragoza y después Arcarons, presentarían dura batalla donde Campano decidió no correr riesgos. De esta forma Campano subió a la Escudería E. Castro al podio con un 2º puesto en la primera prueba del Campeonato de España y termina empatado a puntos con el vencedor.

En la categoría de MX2, José Antonio Aparicio se mantuvo dentro del Top 10 y muy cerca del Top 5 durante todas las mangas de entrenamiento y clasificación. Se posicionó 15º durante la salida de la 1ª Manga y demostró un enorme trabajo durante las primeras vueltas llegando a meterse en el Top 10 con un 9º puesto, pero en la décima vuelta, el piloto ha tenido la mala suerte de tener un toque con otro compañero que le ha llevado al suelo, haciéndose bastante daño en el dedo pulgar (mano derecha). En la 2ª Manga ha vuelto a demostrar ritmo y se metió de nuevo entre los diez mejores terminado 8º. Llevándole a acabar en el 13º puesto de la general del campeonato. Mala suerte para el piloto andaluz del que se esperan grandes resultados este año. Aparicio deberá pasar un control médico esta semana.

Por su parte, el pequeño de la Escudería Yamaha E. Castro, Salvador Pérez, debutó en la categoría de MX85, finalizó la 1ª manga decimotercero y en la 2ª décimo quinto. Un inicio de temporada algo difícil para el benjamín de la Escudería tras solo tres semanas de pretemporada encima de la nueva montura. Sin embargo, Salvador ha podido ganar ambas mangas de la YZ CUP MX85.

Carlos Campano: "Súper contento con el fin de semana, es una pena que finalmente haya terminado 2º. La 2ª manga no pude ganarla. El sábado me encontré muy cómodo y gané bastante tranquilo. La 2ª manga, el circuito estaba mucho más duro y peligroso. Salí primero. Me adelantó Zaragoza, pero lo pude volver a adelantar. Finalmente Nil tenía muchas ganas de ganar y se merecía ganar. Me pensé si luchar pero no quería arriesgar. El objetivo era llegar y sentirme bien, pasar la carrera, por lo que muy contento y con ganas de las próximas carreras."

José Antonio Aparicio: "El sábado en la manga clasificatoria acabé 6º. Después, el domingo en la 1ª manga, he tenido una caída con otro piloto en la que me hice bastante daño y tuve que abandonar. En la 2ª manga he acabado 8º. Bueno, las cosas no han salido como deseamos pero seguimos trabajando."

Salvador Pérez: "Quedamos en los cronos 18º. En la "qualy" me quedé enganchado en la parrilla, saliendo el último. Conseguí remontar hasta el puesto 17º. En la 1ª manga terminé 12º y en la 2ª 15º. Tengo bastantes molestias en el brazo. Es la 1ª carrera de la categoría y solo hemos podido coger la moto 3 semanas. En la general hemos terminado en el puesto 15. De todas formas, he podido ganar la Yamaha YZ CUP con dos victorias"