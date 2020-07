El Arkote, con "ilusión" por mejorar "el séptimo puesto" del año pasado.

El pasado fin de semana volvió la competición de traineras a las aguas de Pasaia donde el Arkote finalizó la jornada en una gran quinta posición, sumando sus primeros ocho puntos para la clasificación general. El club de Plentzia ha conservado gran parte del bloque del año pasado en un 2020 donde cumple su 60 aniversario de vida. Así, el presidente del club, Edu Zubeldia, ha repasado la que será una temporada atípica, con menos regatas por la pandemia de la Covid-19. "Estamos bien, el entrenador les controló muchísimo y nadie se dejó. Nosotros confiamos en nosotros mismos y el objetivo de la temporada es mejorar el séptimo puesto del año pasado. Nos vemos bien y con mucha ilusión", aseguraba para el diario Deia el máximo mandatario.

"Va a haber solo doce regatas repartidas en cinco sedes: Pasaia, Getaria, Castro, Getxo y Santander, que se han elegido por sus espacios de seguridad. Habrá que repetir campos de regatas porque el protocolo que se ha creado se cumple con más seguridad en estos determinados sitios", explica Zubeldia, que entre otras diferencias, está la de la cercanía de la afición con el equipo: "Tú puedes ir a ver a la regata, pero no puedes acceder al espacio acotado por la organización. Otros años te acercas y tocas la trainera, pero ahora no se puede estar ahí, ese espacio va a estar acotado para los remeros y los directivos y cada uno con un sitio para ocupar para no juntarnos. Y luego, como público, de las cinco sedes que tenemos, habrá sitios en los que se pueda ver sin problema y otros con más dificultades".

Por último, el presidente del Arkote ha destacado el gran equipo que se ha podido conservar para esta temporada, cuyo objetivo es mejorar la séptima posición del año pasado: "El bloque se mantiene, que es el bloque de casa, que es lo que te da garantía, porque lo que traigas de fuera no sabes cuánto va a durar, pero aun así hemos hecho fichajes de confianza del entrenador y eso nos da más seguridad de que si el entrenador continúa, ellos también".