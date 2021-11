Priscila y Eunice Rodríguez, nuevas reinas del pádel: "Nos dicen 'Felicidades, campeonas de España' y aún no nos lo creemos"

Cualquier amante del deporte envidia esos momentos en los que los ganadores recogen los trofeos que premian sus épicas conquistas. O cuando suena el 'We are the Champions' de Queen en medio de una lluvia de confeti o se escuchan los acordes del himno nacional mientras cuelgan medallas al cuello de orgullosos atletas subidos al cajón de un podio. Cuando salen volando tapones de corcho que anuncian la desbordante salida de espuma y champán. Vueltas de honor a un estadio o un pabellón. Miradas emocionadas al graderío para dedicar la victoria a tu gente. Qué bonito debe ser vivir algo así. ¿Y cómo se consigue llegar a una meta tan satisfactoria? Pues justo de eso es de lo que le ha preguntado ESTADIO Deportivo a Priscila y Eunice Rodríguez García, hermanas mellizas de sólo 17 años y residentes en Bormujos, localidad de Sevilla que desde el pasado fin de semana puede presumir de tener como vecinas a las campeonas de España de pádel.

Las mellizas hacen mucho más que jugar bien al pádel. Están cursando estudios de administración de empresas por grado. Se levantan cada día a las 07:30 horas para ir al instituto y no vuelven hasta las 15:00 horas para comer y descansar brevemente antes de ponerse a estudiar e ir a entrenarse. Además, los jueves y los viernes realizan sus horas de prácticas de empresas en una delegación de seguros en la que trabajan sus padres. No acaba aquí la cosa, evidentemente, porque la gran traca llega el fin de semana: desplazamientos y competiciones de pádel por toda la geografía española. Y el lunes la rueda vuelve a empezar a girar de manera inexorable. Y ahí siguen ellas, al pie del cañón, con férrea disciplina pero muy felices y plenamente convencidas de que hacen lo que desean hacer. Con una agenda en la que no cabe ni un alfiler, sí, pero siendo las mejores en lo suyo sin descuidar a las personas más importantes de su vida: su familia y un amplio círculo de amistades.

En la primera parte de la charla con ED, las campeonas hablaron sobre esos importantísimos puntos de apoyo como son Yolanda, su madre; Nayara, hermana y coach; su padre y resto de familia; Willy Barrera, su entrenador; los hermanos Navarro y el Atai Sport Club, en la preparación física; el club Bernier, donde también practican el tenis; y, por supuesto, el soporte económico de patrocinadores como BiPadel, Vázquez Sport y una larga lista de marcas a las que nunca dejan atrás en las entrevistas que le solicitan estos días para felicitarles por el cetro nacional del pádel femenino.

En esta segunda entrega, toca conocer un poco más en profundidad a Eunice y Priscila, sus sensaciones tras el campeonato de España, retos futuros y otras pasiones entre las que destaca el fútbol en general... y el Real Betis Balompié, en concreto.



- La primera pregunta es evidente: ¿qué se siente al ser campeonas de España?

- Priscila y Eunice: No hay palabras para describirlo, la verdad. Estamos súper contentas, orgullosas por el trabajo que hacemos y a día de hoy aún no nos creemos que la gente nos diga 'Felicidades, campeonas de España'.



- La final estuvo llena de sobresaltos y puso a prueba vuestra fortaleza mental. Perdísteis el primer set, el partido también fue interrumpido por unas protestas que reclamaban equipación de premios para hombres y mujeres... Demasiadas distracciones para lo mucho que había en juego.

- Priscila: Empezamos muy bien y convencidas de poder ganar porque nos pusimos 2-0 en el primer set. Ahí quizás nos confiamos un poco, pensamos que seríamos capaces de jugarles bien a Laia (Álvarez) y Andrea (Colinas) pero acabamos perdiendo el primer set. Nos tuvimos que poner las pilas, pero la verdad es que los nervios pasan factura y más en una pista como el WiZink Center (Madrid), con esas luces y tantas miradas pendientes de nosotras... Por suerte, pudimos concentrarnos y sacamos el partido adelante.



- ¿Dónde se busca la motivación en un momento tan decisivo de una gran final, sin margen de error?

- Eunice: Como dice Priscila, a lo mejor no nos esperábamos el nivel que sacaron las rivales, pero al margen de los nervios, teníamos muchos objetivos por los que luchar. Además, vino nuestra hermana Nayara. Cuando se enteró de que ganamos las semifinales (ante Aida y Marta González) cogió un AVE y para nosotros es una motivación muy grande. Estaban nuestros padres, nuestros amigos... Llegamos con el objetivo de luchar para llegar a lo más alto, aunque no imaginábamos ser campeonas, sinceramente; pero teníamos claro que íbamos a luchar hasta el final, nos motivamos y lo conseguimos. Lo hicimos por toda esa gente que lucha por nosotras, como también los entrenadores, nuestros patrocinadores...



- ¿Cuáles son los siguientes retos?

- El objetivo es mantener nuestro nivel e incluso intentar superarlo, llegando lo más lejos posible en cada torneo. Ahora mismo estamos compitiendo en las pre-previa del World Padel Tour y queremos pasar la primera ronda. Sabemos que es difícil porque el nivel es altísimo, pero queremos intentar superarnos en cada torneo y, sobre todo, salir contentas con nuestro trabajo. Poder decir siempre 'Hoy hemos mejorado en algo'.



- ¿Dónde nace y cómo evoluciona esa pasión por el pádel?

- Jugamos desde los 9 años. Empezamos a jugar por nuestros padres, ya que ellos también competían y nos metieron a nosotros también en el pádel. Nuestra hermana Nayara también competía, pero ahora es nuestra coach. Empezamos a jugar por diversión. Nos apuntamos a unas clases de pádel con unas amigas del colegio y nos gustó. Nos federamos, fuimos ganando partidos, se nos daba bien, nos gustaba competir y esa sensación de querer ganar... Por todo eso decidimos intentar dedicarnos a esto de una manera más profesional. Así comenzamos a entrenar más en serio y a apuntarnos a muchos más torneos.



- Esta respuesta ya contesta a la que venía ahora para preguntar por vuestros referentes en el pádel, que entiendo que los primeros los teníais en casa. Además de ellos, ¿en qué espejos os habéis mirado?

- Eunice: En mi caso, la jugadora que más me gusta es Bea González, además es de aquí, andaluza, de Málaga. Hemos coincidido con ellas, cuando éramos más pequeñas la veíamos jugar y me encanta. Para mí es de las mejores del circuito.

- Priscila: A mí me gusta mucho Marta Ortega, me gusta su forma de jugar y nunca baja los brazos aunque vaya perdiendo.



- Quería preguntaron por ese apoyo en las gradas que tanto valoráis. Aquí el protagonista es el pádel, pero viendo en las imágenes de la final tantas bufandas del Betis en la grada es obligado preguntar por el fútbol y por el derbi de este domingo.

- (Risas) Sí, son nuestros padres y nuestro amigos. En mi casa se adora al Betis. Si entras en mi casa te crees que están en el Museo del Betis. En la final, la familia y amigos iban todos con las bufandas del Betis casi como un amuleto, como una especie de icono de la suerte por así decirlo.



- ¿Qué partido esperáis ver... si es que las competiciones os permiten verlo?

- Nosotras jugamos en Milan. Nos encanta ver el fútbol, mis padres son socios del Betis y suelen ir al campo. No sé dónde vamos a ver el derbi, pero ya sea desde Milan o desde aquí en Sevilla, no nos lo vamos a perder.